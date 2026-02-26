Çin: ABD ile Ticaret Anlaşmasını Uygulayalım - Son Dakika
Çin: ABD ile Ticaret Anlaşmasını Uygulayalım

26.02.2026 14:19
Çin, ABD'nin ticaret anlaşmasını rasyonel bir şekilde uygulamasını bekliyor ve iletişime hazır.

BEİJİNG, 26 Şubat (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin iki ülke arasındaki birinci aşama ekonomi ve ticaret anlaşmasının uygulanması konusuna objektif ve rasyonel bir bakış açısıyla yaklaşmasını temenni ettiklerini belirtti.

Bakanlıktan çarşamba günü yapılan açıklamada ABD'ye suçu başkasına atmaktan kaçınma ve Çin'i bahane ederek sorun çıkarmak veya sorunları kışkırtmaktan kaçınma çağrısı yapıldı.

ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, birinci aşama ekonomi ve ticaret anlaşmasına Çin'in riayet edip etmediğine yönelik 301. Madde kapsamında başlatılan soruşturmayı sürdüreceklerini ve gümrük vergisi önlemleri uygulayabileceklerini söylemişti.

Bakanlık, ABD'nin soruşturmayı sürdürmekte ısrar etmesi veya soruşturma bahanesiyle gümrük vergileri ve diğer kısıtlayıcı önlemler uygulaması halinde meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumak üzere gerekli tüm önlemleri alacaklarını vurguladı.

Birinci aşama ekonomi ve ticaret anlaşmasının 2020'nin başında yürürlüğe girmesinden bu yana anlaşmayı uygulamak için yoğun çaba sarf eden Çin'in, bu doğrultuda pandemi ve sonrasında yaşanan tedarik zinciri kesintileri ve küresel ekonomik gerileme gibi birçok olumsuz faktörün üstesinden geldiği ifade edildi.

Anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini ciddiyetle yerine getiren Çin'in bu kapsamda fikri mülkiyetin korunması ve finansal ve zirai pazarların açıklığının planlandığı üzere teşvik edilmesi ile ilgili taahhütlerini zamanında yerine getirdiği ve ticaret işbirliğinin genişletilmesi konusunu tam olarak hayata geçirdiği kaydedildi.

Buna karşılık ABD'ninse Çin'e yönelik ihracat kontrollerini sıkılaştırdığı, ikili yatırımları kısıtladığı, hem ekonomik ve ticari hem de diğer alanlardaki baskıcı veya kısıtlayıcı önlemlerini sürekli olarak artırdığı, normal ikili ticaret ve yatırım faaliyetlerini engellediği, anlaşmanın ruhunu ihlal ettiği ve anlaşmanın uygulanması için gerekli ortam ve koşulları bozduğu belirtildi.

İki ülke arasında geçen yıldan bu yana gerçekleştirilen beş tur ekonomik ve ticari istişarede bir dizi önemli sonuçlara ulaşıldığını ifade eden bakanlık, bu çerçevede karşılıklı gümrük vergilerinin askıya alınma süresinin uzatılması, tarımsal ticaret, ihracat kontrolleri ve yatırım kısıtlamalarının azaltılması gibi konularda mutabakatlara varıldığına dikkat çekti.

Açıklamada her iki tarafın bu süreçte birinci aşama ekonomi ve ticaret anlaşması hakkında birçok kez iletişime geçtiği hatırlatıldı.

İki ülke liderlerinin vardığı önemli mutabakatın rehberliğinde Çin'in, ABD ile aralarındaki ikili ekonomik ve ticari istişare mekanizmasından en iyi şekilde yararlanmak, geleceğe ve mevcut, karşılıklı olarak mutabık kalınmış olan ekonomik ve ticari sonuçların hayata geçirilmesine odaklanmak ve iki tarafın ortak çıkarlarının birbirine yaklaştığı noktaları aktif olarak araştırmak üzere ABD ile çalışmaya istekli olduğu belirtildi.

Kaynak: Xinhua

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
