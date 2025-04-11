Çin, ABD İthalatına Ek Gümrük Vergisini Yüzde 125'e Çıkardı

BEİJİNG, 11 Nisan (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Gümrük Tarife Komisyonu, ABD'den ithal edilen ürünlere uyguladığı ek gümrük vergisini cumartesi gününden itibaren yüzde 125'e çıkaracaklarını duyurdu.

ABD, Çin'den ithal edilen ürünlere uyguladığı "karşılıklı gümrük vergilerini" yüzde 125'e çıkarma kararı almıştı. Komisyon, cuma günü yaptığı açıklamada ABD'nin Çin'e aşırı derecede yüksek gümrük vergisi uygulamasının, uluslararası ekonomik ve ticari kuralları ciddi şekilde ihlal ettiğini, ekonominin temel kurallarına ve sağduyuya aykırı olduğunu ve tek taraflı zorbalık ve baskıdan başka bir şey olmadığını belirtti.

Ayrıca ABD'nin daha da yüksek gümrük vergileri uygulaması halinde bile bunun ekonomik olarak bir anlamı olmayacağı ve en sonunda dünya ekonomi tarihine bir alay konusu olarak adını yazdıracağı ifade edildi.

Açıklamada, "Çin pazarının ABD'den şu anki gümrük vergisi düzeyleriyle yapılan ithalatı kabul etmesinin an itibarıyla imkansız olduğu göz önüne alınacak olursa ABD'nin Çin ürünlerine daha fazla gümrük vergisi uygulaması halinde Çin buna aldırış etmeyecektir" denildi.

Komisyon, ABD'nin Çin'in çıkarlarını önemli ölçüde baltalamaya devam etmesi halinde Çin'in kararlı karşı önlemler alacağını ve sonuna kadar mücadele edeceğini de ifade etti.