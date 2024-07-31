Çin, ABD Kongre Üyesi Jim McGovern'a Karşı Önlemler Uygulamaya Koydu

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BEİJİNG, 31 Temmuz (Xinhua) -- Çin, son yıllarda sık sık Çin'in içişlerine müdahale eden ve egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını zedeleyen söz ve eylemlerde bulunan ABD'nin Demokrat Partili Massachusetts Kongre üyesi Jim McGovern'a yönelik karşı önlemler uygulamaya koydu.

Çin Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde Çarşamba günü yayımlanan karara göre Çin, Yabancı Yaptırımlarla Mücadele Yasası uyarınca, McGovern'ın Çin'deki taşınır, taşınmaz ve diğer her türlü mal varlığı dondurulacak, Çin'deki kuruluşların ve bireylerin McGovern ile işlem yapmaları, işbirliği ve diğer faaliyetlerde bulunmaları yasaklanacak ayrıca McGovern, eşi ve çocuklarına vize verilmeyecek ve Çin'e girişleri yasaklanacak.

Karar, 31 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak.