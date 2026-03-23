Çin, ABD\'li Şirketlerle İşbirliğini Teşvik Ediyor

23.03.2026 13:38
Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, ABD'li şirketlerin Çin'deki fırsatları değerlendirmesini istedi.

BEİJİNG, 23 Mart (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, ABD'li şirketlerin Çin'deki kalkınma fırsatlarını değerlendirmesinden ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini derinleştirmesinden memnuniyet duyacaklarını söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan He, pazar günü Çin'in başkenti Beijing'de ABD-Çin İş Konseyi heyetiyle bir araya geldi.

Çin-ABD ilişkilerinin, dünyadaki en önemli ikili ilişki olduğunu belirten He, ABD-Çin İş Konseyi'nin, hem iki ülke arasındaki dostane etkileşimleri hem de ekonomik ve ticari ilişkilerin istikrarlı ve sağlıklı gelişimini teşvik etmek üzere köprü işlevi görmeyi sürdürmesini temenni ettiklerini kaydetti.

He, ABD'li şirketlerin Çin'deki kalkınma fırsatlarını tam olarak değerlendirmelerini, Çin pazarının potansiyelinden etkin şekilde yararlanmalarını ve Çin ile ABD arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere daha fazla istikrar ve pozitif enerji katmalarını temenni ettiklerini de belirtti.

ABD-Çin İş Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Rajesh Subramaniam, Konsey Başkanı Sean Stein ve diğer heyet üyeleri, ABD iş dünyasının Çin'in ekonomik kalkınma beklentileri konusunda iyimser olduğunu belirterek, Çin pazarını daha fazla keşfetme, aktif rol üstlenme ve iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini sürekli olarak derinleştirmeye istekli olduklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua

Başbakan Yardımcısı, Dış Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Hürmüz’e çakıldı İran F-15 savaş uçağı düşürdü Hürmüz'e çakıldı! İran F-15 savaş uçağı düşürdü
Eşini öldürüp evi ateşe verdi Eşini öldürüp evi ateşe verdi
Trump, ABD’nin İran’dan sonraki yeni düşmanını açıkladı Trump, ABD'nin İran'dan sonraki yeni düşmanını açıkladı
Isparta-Antalya kara yolunda feci kaza 2 ölü, 4 yaralı Isparta-Antalya kara yolunda feci kaza! 2 ölü, 4 yaralı
Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 1029’a yükseldi Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 1029'a yükseldi
İran, Hürmüz Boğazı’ndan geçmenin ücretini duyurdu: 2 milyon dolar İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmenin ücretini duyurdu: 2 milyon dolar

14:29
Trump’ın savaşı bitirme sinyali sonrası petrol fiyatlarında büyük düşüş
Trump'ın savaşı bitirme sinyali sonrası petrol fiyatlarında büyük düşüş
14:25
Markette dehşet: 19 yaşındaki müşteri böyle öldürüldü
Markette dehşet: 19 yaşındaki müşteri böyle öldürüldü
14:14
Aleyna Kalaycıoğlu’nun sorgu sırasında sürekli tekrarladığı cümle
Aleyna Kalaycıoğlu'nun sorgu sırasında sürekli tekrarladığı cümle
14:10
Trump: İran’la verimli görüşmeler yaptık, saldırılar 5 gün ertelendi
Trump: İran'la verimli görüşmeler yaptık, saldırılar 5 gün ertelendi
13:50
Bu görüntü Trump’ı fena kızdıracak İran’dan yeni F-15 iddiası
Bu görüntü Trump'ı fena kızdıracak! İran'dan yeni F-15 iddiası
13:30
Fenerbahçe derbisine yetişecek mi İşte Osimhen’in kaçıracağı maçlar
Fenerbahçe derbisine yetişecek mi? İşte Osimhen'in kaçıracağı maçlar
