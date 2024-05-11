Çin, ABD'nin Çin'e yönelik askeri yardım paketini kınadı - Son Dakika
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Çin, ABD'nin Çin'e yönelik askeri yardım paketini kınadı

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü, ABD'nin Çin'e yönelik askeri yardım paketini kınayarak, paketin piyasa ekonomisi ve adil rekabet ilkelerini hiçe saydığını ve diğer ülkelerin şirketlerini baskı altına aldığını belirtti. Ayrıca ABD'nin Çin ile diğer ülkeler arasındaki ticari alışverişlere yaptırım ve uzun süreli yargı yetkisi uygulamakla tehdit ettiğini vurguladı. Çin, meşru hak ve menfaatlerini korumak için gerekli tedbirleri alacağını ifade etti.

11.05.2024 12:50
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BEİJİNG, 1 1 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü, ABD'nin Çin'le ilgili birçok olumsuz madde içeren askeri yardım paketini onaylamasından kesinlikle memnun olmadıklarını ve buna karşı çıktıklarını belirtti.

Sözcü Cuma günü yaptığı açıklamada, paketin piyasa ekonomisi ve adil rekabet ilkelerini hiçe saydığını, "ulusal güvenlik" bahanesiyle diğer ülkelerin şirketlerini baskı altına aldığını ve tipik bir tek taraflılık ve zorbalık eylemi olduğunu ifade etti.

ABD'nin ayrıca Çin ile diğer ülkeler arasındaki normal ekonomik ve ticari alışverişlere tek taraflı yaptırım ve uzun süreli yargı yetkisi uygulamakla tehdit ettiğini belirten sözcü, bunun bariz bir ekonomik baskı olduğuna işaret etti.

"ABD, Çin'in endişelerine, meşru hak ve menfaatlerine saygı göstermeli ve Çin'e ilişkin olumsuz hükümleri uygulamaktan kaçınmalı" diyen sözcü, Çin'in meşru hak ve menfaatlerini kararlılıkla korumak için gerekli tüm tedbirleri alacağını belirtti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin, ABD'nin Çin'e yönelik askeri yardım paketini kınadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin, ABD'nin Çin'e yönelik askeri yardım paketini kınadı - Son Dakika
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