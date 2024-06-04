Çin, ABD'nin Çin'in iç işlerine müdahalesine karşı - Son Dakika
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Çin, ABD'nin Çin'in iç işlerine müdahalesine karşı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'nin Çin'in iç işlerine bariz müdahalesine kesinlikle karşı olduklarını belirtti. ABD'nin yeni vize kısıtlamalarını duyurmasının ardından yapılan açıklamada, Çin'in bu adımları şiddetle kınadığı ve reddettiği ifade edildi.

04.06.2024 15:54
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BEİJİNG, 4 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'nin Çin'in iç işlerine bariz müdahalesine kesinlikle karşı olduklarını belirtti.

Mao, Pazartesi günkü olağan toplantısında, ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün Çin Merkezi Hükümeti ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi (HKSAR) yönetimi yetkililerine yönelik yeni vize kısıtlamalarını duyurmasının ardından söz konusu açıklamayı yaptı. ABD söz konusu duyuruyu geçen hafta, hükümeti devirmek üzere komplo kurmakla suçlanan bazı kişiler hakkında Hong Kong mahkemesi tarafından verilen karar sonrasında yapmıştı.

Mao, ABD'nin "tek ülke, iki sistem" ilkesine kasıtlı olarak saldırdığını, HKSAR'ın Ulusal Güvenliği Koruma Yasasını karaladığını, Hong Kong'daki demokrasi ve özgürlükler hakkında sorumsuzca ahkam kestiğini, HKSAR'ın adli meselelerine karışmaya çalıştığını ve vize kısıtlamalarını kötüye kullandığını söyledi.

Mao, "Bu tür hamleler Çin'in iç işlerine açıkça müdahale ediyor, ayrıca uluslararası hukuku ve uluslararası ilişkileri düzenleyen temel normları ihlal ediyor. Çin bu adımları şiddetle kınayarak reddetmektedir" dedi.

Sözcü, Çin karşıtı olan ve Hong Kong'u istikrarsızlaştırmaya çalışan davaya müdahil kişilerin düzenlediği sözde "ön seçimin", Hong Kong'daki anayasal düzene ciddi meydan okuma anlamına geldiğini ve ulusal güvenliği tehlikeye attığını ifade etti.

"Davaya dahil olan sanıklardan 31'i halihazırda suçunu kabul etti" diyen Mao, HKSAR'daki kolluk kuvvetleri ve adli makamların görevlerini yasalara uygun olarak yerine getirmelerinin ve ulusal güvenliği baltalayan tüm eylemleri cezalandırmalarının makul ve meşru olduğunu, bunun Merkezi Hükümet tarafından kesinlikle desteklendiğini belirtti.

Mao, Hong Kong ile ilgili meselelerin tamamen Çin'in iç meselesi olduğunu ve hiçbir dış müdahaleye tolerans göstermeyeceğini vurguladı.

Sözcü, ABD'den Çin'in egemenliğine ve Hong Kong'da hukukun üstünlüğüne ciddiyetle saygı göstermesini ve uluslararası hukuka ve uluslararası ilişkileri düzenleyen temel normlara riayet etmesini istedi.

"ABD hiçbir suretle Hong Kong'un işlerine karışmamalı" diyen Mao, ABD'nin Çin Merkezi Hükümeti ve HKSAR yönetimi yetkililerine vize kısıtlamaları getirmesi halinde Çin'in sert karşı tedbirler alacağı uyarısında bulundu.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin, ABD'nin Çin'in iç işlerine müdahalesine karşı - Son Dakika

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