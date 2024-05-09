Çin, ABD'nin Çinli Şirketlere Yaptırım Uygulamasına Karşı Çıkıyor

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BEİJİNG, 9 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, Rusya'nın sözde askeri-endüstriyel ve enerji gelişimini destekledikleri iddiasıyla ABD'nin kısa süre önce Çinli 20 şirkete yaptırım uygulamasına güçlü şekilde karşı olduklarını söyledi.

He, Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, Çin'in uluslararası hukukta yeri olmayan ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nce yetkilendirilmemiş tek taraflı yaptırımlara her zaman karşı olduğunu belirtti.

Sözcü, ABD tarafının bir yandan kendi çıkarları doğrultusunda Moskova ile ticareti sürdürürken diğer yandan Rusya'yla sözde ilişki gerekçesiyle Çinli firmalara yaptırım uygulamasını "tipik bir gözdağı ve ekonomik zorlama eylemi" olarak niteledi.

ABD tarafının Çinli şirketlere yönelik dayanaksız baskılarına derhal son vermesi gerektiğini söyleyen sözcü, Çinli işletmelerin meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumak üzere gerekli önlemleri alacaklarını vurguladı.