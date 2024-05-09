Çin, ABD'nin Çinli Şirketlere Yaptırım Uygulamasına Karşı Çıkıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin, ABD'nin Çinli Şirketlere Yaptırım Uygulamasına Karşı Çıkıyor

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü, ABD'nin Çinli 20 şirkete yaptırım uygulamasına güçlü şekilde karşı olduklarını belirtti. Sözcü, bu tür tek taraflı yaptırımların uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve Çin'in her zaman buna karşı olduğunu vurguladı. ABD'nin Çinli şirketlere yönelik baskılarını sonlandırması gerektiğini ifade eden sözcü, Çin'in işletmelerin haklarını korumak için gerekli önlemleri alacağını söyledi.

09.05.2024 16:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEİJİNG, 9 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, Rusya'nın sözde askeri-endüstriyel ve enerji gelişimini destekledikleri iddiasıyla ABD'nin kısa süre önce Çinli 20 şirkete yaptırım uygulamasına güçlü şekilde karşı olduklarını söyledi.

He, Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, Çin'in uluslararası hukukta yeri olmayan ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nce yetkilendirilmemiş tek taraflı yaptırımlara her zaman karşı olduğunu belirtti.

Sözcü, ABD tarafının bir yandan kendi çıkarları doğrultusunda Moskova ile ticareti sürdürürken diğer yandan Rusya'yla sözde ilişki gerekçesiyle Çinli firmalara yaptırım uygulamasını "tipik bir gözdağı ve ekonomik zorlama eylemi" olarak niteledi.

ABD tarafının Çinli şirketlere yönelik dayanaksız baskılarına derhal son vermesi gerektiğini söyleyen sözcü, Çinli işletmelerin meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumak üzere gerekli önlemleri alacaklarını vurguladı.

Kaynak: Xinhua

Ticaret Bakanlığı, Sözcü, Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, ABD'nin Çinli Şirketlere Yaptırım Uygulamasına Karşı Çıkıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:34 İsrail Dışişleri Bakanı’nın “Ticaret kısıtlaması kaldırıldı“ İddiasına Ticaret Bakanlığı’ndan yalanlama İsrail Dışişleri Bakanı'nın "Ticaret kısıtlaması kaldırıldı" İddiasına Ticaret Bakanlığı'ndan yalanlama
15:19 Okullar yarın tatil mi Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara noktayı koydu Okullar yarın tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara noktayı koydu
14:13 Kuledekiler “Kesin Karslı“ demişti İşte İstanbul Havalimanı’nda faciayı önleyen pilotlar Kuledekiler "Kesin Karslı" demişti! İşte İstanbul Havalimanı'nda faciayı önleyen pilotlar
13:37 Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor
10:56 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38’e çıkardı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38'e çıkardı
16:50 Uyuşturucudan gözaltına alınan Kalben serbest kalır kalmaz video paylaştı Uyuşturucudan gözaltına alınan Kalben serbest kalır kalmaz video paylaştı
16:41 Arıcıların sorunlarına dikkat çekmek isteyen CHP’li Adıgüzel, milletvekillerinin üzerine duman sıktı Arıcıların sorunlarına dikkat çekmek isteyen CHP'li Adıgüzel, milletvekillerinin üzerine duman sıktı
16:28 Beşiktaş’ta deprem Rachid Ghezzal ve Milot Rashica sezonu kapattı Beşiktaş'ta deprem! Rachid Ghezzal ve Milot Rashica sezonu kapattı
16:05 TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Küba’da Atatürk Anıtı’nı ziyaret etti TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Küba'da Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti
15:40 Bakırköy’de AFAD görevlisinin tatbikat sırasında düşme anı kameraya yansıdı Bakırköy'de AFAD görevlisinin tatbikat sırasında düşme anı kameraya yansıdı
15:13 Fuhuştan aylık 5 milyon lira kazanan Rus kadın yakalanarak cezaevine gönderildi Fuhuştan aylık 5 milyon lira kazanan Rus kadın yakalanarak cezaevine gönderildi
15:09 Ne umutlarla transfer edilmişti Fenerbahçe’de milli yıldıza da yol göründü Ne umutlarla transfer edilmişti! Fenerbahçe'de milli yıldıza da yol göründü
15:08 Putin, Zafer Bayramı’nda batılı ülkelere mesaj gönderdi Putin, Zafer Bayramı'nda batılı ülkelere mesaj gönderdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 17:13:12. #1.12#
SON DAKİKA: Çin, ABD'nin Çinli Şirketlere Yaptırım Uygulamasına Karşı Çıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement