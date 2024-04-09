Çin, ABD'nin Çinli şirketlere yönelik yaptırımlarını ve gümrük vergilerini eleştirdi

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BEİJİNG, 9 Nisan (Xinhua) -- Çin Maliye Bakanlığı, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın ülkeyi ziyareti sırasında, ABD'nin Çinli şirketlere yönelik yaptırımları, Çin mallarına uygulanan gümrük vergileri ve Çin'deki yatırımlara getirilen kısıtlamalarla ilgili endişelerini dile getirdiklerini belirtti.

Maliye Bakan Yardımcısı Liao Min, Yellen'ın 4-9 Nisan tarihlerinde yaptığı ziyaretle ilgili düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin bu tür eylemlerinin, Çin şirketleri ve halkının meşru hak ve çıkarlarına zarar verdiğini, ayrıca ABD şirketleri ve halkının refahına da fayda sağlamadığını belirtti.

Liao, "ABD'nin Çin'le bağları koparmak istemediği yönündeki açıklamasını memnuniyetle karşılıyor ve ABD'nin Çinli şirketlere yönelik yaptırım ve kısıtlamalarını durdurmak için somut adımlar atmasını bekliyoruz" dedi.

Bakan yardımcısı, "İki taraf da her ülkenin kendi ulusal güvenliğini korumak için meşru ihtiyaçları olduğuna inanıyor, ancak Çin ulusal güvenlik kavramının genişletilmemesi ve sözde "çeşitlendirmenin" iki ülke ve dünya genelinde normal ticaret ve yatırım etkileşimi ile endüstriyel üretim ve tedarik zincirlerinin istikrarına zarar vermek için bahane olarak kullanılmaması gerektiğini vurguladı" dedi.

Liao, Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng ile Yellen arasındaki görüşmelerde bu konuların yanı sıra her iki ülkenin makroekonomik durumları, küresel zorluklara yönelik müdahaleler ve karşılıklı kaygıların paylaşılması gibi diğer önemli konuların da ele alındığını kaydetti.

Liao'ya göre Yellen'in temasları sırasında Çin ve ABD iki yeni konuda uzlaşıya vardı. İlk olarak, Çin-ABD ekonomik çalışma grubu çerçevesinde her iki ülkenin maliye bakanlıkları, iki ülke ve dünyanın dengeli ekonomik büyümesi konusundaki etkileşimlere öncülük edecek. İkinci olarak ise Çin Merkez Bankası ve ABD Hazine Bakanlığı öncülüğünde, iki taraflı mali çalışma grubu çerçevesinde finansal istikrar, sürdürülebilir finans, kara para aklamayla mücadele ve diğer konulara ilişkin görüşmeler düzenlenmeye devam edecek.

Liao, bahsi geçen iki çalışma grubunun dördüncü toplantılarının iki ayrı organizasyonla bu ayın ortasında ABD'de yapılacağını belirtti.