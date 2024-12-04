Çin, ABD'nin Çip İhracat Kontrollerine Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Çin, ABD'nin Çip İhracat Kontrollerine Tepki Gösterdi

Çinli birlikler, ABD'nin çip kontrollarını kınayarak yerli firmaları dikkatli olmaya çağırdı.

04.12.2024 14:55
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BEİJİNG, 4 Aralık (Xinhua) -- Çinli sektörel birlikler, ABD'nin yarı iletken ihracatına yönelik son kontrol tedbirlerine şiddetle karşı çıkarak yerli firmaları ABD çiplerini satın alırken dikkatli olmaya çağırdı.

Çin Yarı İletken Endüstrisi Birliği, Çin Otomobil Üreticileri Birliği, Çin İnternet Topluluğu ve Çin Otomobil Üreticileri Birliği salı günü ayrı ayrı açıklama yaparak ABD'nin ihracat kontrol önlemlerini kötüye kullanmasına kesinlikle karşı olduklarını belirtti.

Çin Yarı İletken Endüstrisi Birliği, ABD'nin Çin'e yönelik keyfi kontrol önlemlerinin tedarik zincirinde aksamalara ve ABD'li şirketlerin işletme maliyetlerinin artmasına neden olduğunu belirtirken, ABD menşeli çiplerin istikrarlı tedarikini etkileyen söz konusu uygulamayla bu çiplerin güvenli ve güvenilir olmaktan çıktığını ifade etti.

Açıklamada, "Dolayısıyla ilgili Çin sektörleri, ABD'den çip tedarik ederken dikkatli olmak zorunda" denildi.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği ise Çin Yarı İletken Endüstrisi Birliği'nin endişe ve çağrısını paylaşarak, Çin otomotiv endüstrisinde ABD'li şirketlerden çip ürünleri tedarikine yönelik güven ve itimadın sarsılmakta olduğunu vurguladı.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği, küresel çip şirketlerinin Çinli otomotiv ve çip işletmeleriyle çeşitli yönlerden işbirliklerini güçlendirmelerini, Çin'e yatırım yapmalarını, ortak araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmalarını ve kalkınma fırsatlarını paylaşmalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Öte yandan Çin Otomobil Üreticileri Birliği, hükümeti kritik bilgi altyapısı tedarik zincirinin güvenliği konusunda araştırmalar yapmaya ve bu tür altyapının güvenli ve istikrarlı şekilde çalışmasını sağlamak için sağlam tedbirler uygulamaya çağırdı.

Çin İnternet Topluluğu ise Çin'in internet sektörünün güvenliğini, istikrarını ve sürdürülebilir gelişimini sağlamak üzere yerli işletmelerden diğer ülke ve bölgelerden çip şirketleriyle işbirliğini artırmalarını ve Çin'de hem yerli hem de yabancı firmalar tarafından üretilen çipleri aktif olarak kullanmalarını istedi.

Kaynak: Xinhua

İhracat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, ABD'nin Çip İhracat Kontrollerine Tepki Gösterdi - Son Dakika

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