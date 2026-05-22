Çin, ABD\'nin Füze Sistemlerine Karşı Çıktı

BEİJİNG, 22 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD'nin Asya ülkelerine orta menzilli füze sistemleri konuşlandırmasına kesinlikle karşı olduklarını belirterek, ABD ve Japonya'yı hatalarını düzeltme çağrısında bulundu.
Guo cuma günkü basın toplantısında, ABD'nin ortak askeri tatbikatlar için haziran-eylül aylarında Typhon orta menzilli füze sistemini Japonya'ya konuşlandırmayı planladığı yönündeki haberler hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Haberlere göre söz konusu sistemler tatbikatların ardından Japonya'daki bir ABD askeri üssüne taşınacak.
