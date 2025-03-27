Çin, ABD'nin Gümrük Vergilerine Tepki Gösterdi

BEİJİNG, 27 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD'nin otomobil ithalatına gümrük vergileri uygulamaya başlamasının, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) düzenlemelerini ihlal edip kurallara dayalı çok taraflı ticaret sistemine zarar verdiğini söyledi.

Guo perşembe günkü basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'ye ithal edilen tüm araçlara ve yabancı menşeli otomobil parçalarına yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacaklarına ilişkin açıklaması konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Önümüzdeki hafta yürürlüğe girecek söz konusu vergiler, küresel otomobil sektörünü şimdiden sarsmış durumda.

"Çin, ABD'nin önde gelen ticaret ortaklarından gelen tepkileri dikkate alıyor" diyen Guo, ticaret ve gümrük vergisi savaşlarının kazananı olmayacağını ve hiçbir ülkenin gümrük vergileri uygulayarak kalkınma ve refah elde edemeyeceğini vurguladı.

Guo, "ABD'nin söz konusu adımı DTÖ düzenlemelerini ihlal ediyor, kurallara dayalı çok taraflı ticaret sistemine zarar veriyor ve tüm ülkelerin ortak çıkarlarını zedeliyor. Böyle bir adım Washington'ın kendi sorunlarını çözmesine yardımcı olmayacaktır" dedi.