Çin, ABD'nin Çin'in iç işlerine müdahalesine ve kalkınma hakkını kısıtlamasına karşı

BEİJİNG, 19 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD'nin insan hakları ve değerleri bahanesiyle Çin'in iç işlerine müdahale etmesine ve rekabet adı altında Çin'in meşru kalkınma hakkını kısıtlamasına karşı olduklarını söyledi.
Lin, Pazartesi günkü olağan basın toplantısında, ABD'nin Çin Büyükelçisi Nicholas Burns'ün kısa süre önce Çin'le ilgili yaptığı yorumlara ilişkin bir soruya cevaben söz konusu ifadeleri kullandı.
"Büyükelçi Burns'ün kısa süre önce çeşitli vesilelerle Çin hakkında olumsuz yorumlar yaptığını kaydettik. Bu beyanlar, Çin ve ABD liderlerinin San Francisco'daki zirve toplantısında vardığı önemli ortak anlayışlardan sapmaktadır" diyen Lin, bu tür olumsuz yorumların Çin-ABD ilişkilerinin sağlam ve istikrarlı büyümesine hizmet etmediğini sözlerine ekledi.
Çin'in ikili ilişkilerin ele alınması ve geliştirilmesinde her zaman karşılıklı saygı, barış içinde birlikte yaşama ve kazan kazan işbirliği ilkelerini takip ettiğini belirten sözcü, "ABD'nin Çin'le aynı doğrultuda çalışacağını ve ikili ilişkilerin istikrarlı, sağlam ve sürdürülebilir büyümesini teşvik etmek üzere iki ülke liderinin San Francisco'daki zirve toplantısında vardığı önemli ortak anlayışları ve vizyonu uygulayacağını umuyoruz" dedi.
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