Çin, ABD'nin Küba'ya baskı ve yaptırımlarına karşı çıkıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin, ABD'nin Küba'ya baskı ve yaptırımlarına karşı çıkıyor

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'nin terörle mücadele bahanesiyle Küba'nın iç işlerine karışmasına ve Küba'ya siyasi baskı ve ekonomik yaptırım uygulamasına kesinlikle karşı olduklarını söyledi. Çin, ABD'yi Küba ile ilişkilerini diyalog ve müzakere yoluyla çözmesi ve Amerika kıtasında barış ve istikrarın korunmasına katkıda bulunması konusunda çağırdı.

30.05.2024 13:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEİJİNG, 30 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'nin terörle mücadele bahanesiyle Küba'nın iç işlerine karışmasına ve Küba'ya siyasi baskı ve ekonomik yaptırım uygulamasına kesinlikle karşı olduklarını söyledi.

Mao söz konusu açıklamaları Çarşamba günkü olağan basın toplantısında medyadan gelen bir soruya cevaben yaptı. ABD hükümeti kısa süre önce Küba'yı terörizme karşı tam işbirliği yapmayan ülkeler listesinden çıkarmış, ancak yine de "terörizme destek veren devlet" olarak tanımlamıştı.

Mao, Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla'nın da belirttiği gibi, ABD'nin herkesin bildiği üzere Küba'nın terörle mücadelede tam işbirliği yaptığını itiraf ettiğini söyledi.

Mao, Çin'in Küba'yı terörle mücadele çabalarından dolayı takdir ettiğini ve ABD'nin terörle mücadele bahanesiyle Küba'nın iç işlerine karışmasına ve Küba'ya siyasi baskı ve ekonomik yaptırım uygulamasına kesinlikle karşı olduğunu söyledi.

Çin'in ABD'yi, Küba ile ilişkilerini Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın amaç ve ilkeleri ve uluslararası ilişkileri düzenleyen normlar doğrultusunda ele almaya çağırdığını belirten Mao, ABD'nin Küba üzerindeki tüm abluka ve yaptırımları kaldırması, anlaşmazlık ve farklılıkları diyalog ve müzakere yoluyla uygun şekilde çözmesi ve ABD-Küba ilişkilerinin iyileştirilmesine ve Amerika kıtasında barış ve istikrarın korunmasına katkıda bulunması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

Dışişleri Bakanlığı, Küba, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, ABD'nin Küba'ya baskı ve yaptırımlarına karşı çıkıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:52 Adliye odasına astığı silahlarla poz vermişti Hakim Oktay Tabur’un görevine son verildi Adliye odasına astığı silahlarla poz vermişti! Hakim Oktay Tabur'un görevine son verildi
11:38 3 çocuğunu öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Masanın üzerindeki bıçağı görünce içime bir şeyler oldu 3 çocuğunu öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Masanın üzerindeki bıçağı görünce içime bir şeyler oldu
11:26 Yeniden yapılanma sürecine giren FETÖ’cü kadınlara ağır darbe Görüntüyü izleyen ekipler tepelerine bindi Yeniden yapılanma sürecine giren FETÖ'cü kadınlara ağır darbe! Görüntüyü izleyen ekipler tepelerine bindi
09:42 Sokak ortasında kadın cinayeti Öldürüp kendi kafasına sıktı Sokak ortasında kadın cinayeti! Öldürüp kendi kafasına sıktı
09:25 Sokak köpekleri uyutulacak mı İşte TBMM’ye sunulan taslak metindeki maddeler Sokak köpekleri uyutulacak mı? İşte TBMM'ye sunulan taslak metindeki maddeler
12:04 Türk İş açıkladı: Açlık sınırı 19 bin TL’ye, yoksulluk sınırı 62 bin TL’ye dayandı Türk İş açıkladı: Açlık sınırı 19 bin TL'ye, yoksulluk sınırı 62 bin TL'ye dayandı
12:03 Cemal Hünal’dan Devlet Bahçeli’nin sokak köpekleriyle ilgili sözlerine tepki: Allah belamızı vermiş Cemal Hünal'dan Devlet Bahçeli'nin sokak köpekleriyle ilgili sözlerine tepki: Allah belamızı vermiş
11:28 Aradaki buzlar eriyor mu Ali Koç: Aziz Yıldırım için ölmeye hazırdım Aradaki buzlar eriyor mu? Ali Koç: Aziz Yıldırım için ölmeye hazırdım
11:27 Çocuk Evi’nde 14 yaşındaki kıza cinsel istismar skandalı İstismarcı bakın nasıl memur olmuş Çocuk Evi'nde 14 yaşındaki kıza cinsel istismar skandalı! İstismarcı bakın nasıl memur olmuş
11:23 Müge Anlı’da akıllara durgunluk veren olay: 18 yaşındaki Lamia, 37 yaşındaki adama kaçtı Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren olay: 18 yaşındaki Lamia, 37 yaşındaki adama kaçtı
11:19 Bakan Yerlikaya duyurdu: 1 milyar dolarlık kripto vurgununda 127 gözaltı Bakan Yerlikaya duyurdu: 1 milyar dolarlık kripto vurgununda 127 gözaltı
11:06 Antalayaspor’a genç yıldız Alex de Souza, ilk transferini yaptı bile Antalayaspor'a genç yıldız! Alex de Souza, ilk transferini yaptı bile
10:42 Fenerbahçe’yi eleyen takımlar Avrupa kupalarını kazanıyor Fenerbahçe'yi eleyen takımlar Avrupa kupalarını kazanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2024 13:32:19. #1.12#
SON DAKİKA: Çin, ABD'nin Küba'ya baskı ve yaptırımlarına karşı çıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement