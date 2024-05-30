Çin, ABD'nin Küba'ya baskı ve yaptırımlarına karşı çıkıyor

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BEİJİNG, 30 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'nin terörle mücadele bahanesiyle Küba'nın iç işlerine karışmasına ve Küba'ya siyasi baskı ve ekonomik yaptırım uygulamasına kesinlikle karşı olduklarını söyledi.

Mao söz konusu açıklamaları Çarşamba günkü olağan basın toplantısında medyadan gelen bir soruya cevaben yaptı. ABD hükümeti kısa süre önce Küba'yı terörizme karşı tam işbirliği yapmayan ülkeler listesinden çıkarmış, ancak yine de "terörizme destek veren devlet" olarak tanımlamıştı.

Mao, Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla'nın da belirttiği gibi, ABD'nin herkesin bildiği üzere Küba'nın terörle mücadelede tam işbirliği yaptığını itiraf ettiğini söyledi.

Mao, Çin'in Küba'yı terörle mücadele çabalarından dolayı takdir ettiğini ve ABD'nin terörle mücadele bahanesiyle Küba'nın iç işlerine karışmasına ve Küba'ya siyasi baskı ve ekonomik yaptırım uygulamasına kesinlikle karşı olduğunu söyledi.

Çin'in ABD'yi, Küba ile ilişkilerini Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın amaç ve ilkeleri ve uluslararası ilişkileri düzenleyen normlar doğrultusunda ele almaya çağırdığını belirten Mao, ABD'nin Küba üzerindeki tüm abluka ve yaptırımları kaldırması, anlaşmazlık ve farklılıkları diyalog ve müzakere yoluyla uygun şekilde çözmesi ve ABD-Küba ilişkilerinin iyileştirilmesine ve Amerika kıtasında barış ve istikrarın korunmasına katkıda bulunması gerektiğini sözlerine ekledi.