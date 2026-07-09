Çin, ABD'nin Nükleer Tepkisini Eleştirdi - Son Dakika
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Çin, ABD'nin Nükleer Tepkisini Eleştirdi

09.07.2026 17:44
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Çin, nükleer denizaltıdan fırlattığı füze sonrası ABD'yi çifte standartla suçladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ülkesinin nükleer denizaltıdan fırlattığı kıtalararası balistik füze denemesine ABD'den gelen tepkiyi "tipik bir çifte standart ve hegemonya örneği" şeklinde nitelendirdi.

Global Times gazetesinin haberine göre Sözcü Mao, günlük basın toplantısında, Çin'in 6 Temmuz'da stratejik nükleer denizaltıdan maket savaş başlığı taşıyan füzeyi test etmesine ABD Dışişleri Bakanlığından verilen tepkiyi değerlendirdi.

ABD'nin dünyanın en büyük nükleer cephaneliğine sahip olduğunu ve nükleer denizaltılardan füze fırlatma denemeleri yaptığını öne süren Mao, Washington yönetiminin tepkisini "tipik bir çifte standart ve hegemonya örneği" diye tanımladı.

Mao, Çin'in yaptığı son testin, silah sistemlerinin güvenilirliğini, emniyetini ve etkinliğini teyit amacı taşıdığını savunarak, ABD'ye "Çin'in ulusal savunma ve askeri gelişimini objektif ve rasyonel şekilde değerlendirme" çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığının teste ilişkin açıklamasında fırlatmanın rutin bir askeri eğitim tatbikatı olduğu bilgisi verilerek, "Fırlatmada herhangi bir ülke veya nokta hedef alınmamıştır. Çin, uluslararası hukuk ve uygulamalar doğrultusunda yapılan test öncesi ilgili ülkeleri bilgilendirmiştir." ifadesi kullanılmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise "Çin'in hızla gelişen ve şeffaflıktan uzak nükleer silah kapasitesi, bölge ve dünya açısından endişe kaynağı." ifadesine yer verilmiş, Pekin yönetimine, silahların kontrolüne yönelik müzakerelere katılması ve kıtalararası balistik füze fırlatmalarına ilişkin bildirim mekanizmalarına dahil olma çağrısı yapılmıştı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Diplomasi, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, ABD'nin Nükleer Tepkisini Eleştirdi - Son Dakika

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