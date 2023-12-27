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Çin, ABD'nin olumsuz içerikli yasayı kabul etmesini reddetti - Son Dakika
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Çin, ABD'nin olumsuz içerikli yasayı kabul etmesini reddetti

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'nin Çin'le ilgili olumsuz içeriğe sahip yasayı kabul etmesini reddettiklerini ve ABD'ye ciddi diplomatik girişimlerde bulunduklarını söyledi. Mao, yasanın Çin'in iç işlerine müdahale ettiğini ve Taiwan'a askeri destek vermesini telkin ettiğini belirtti. Ayrıca, yasanın Çin ile ABD arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri sınırlandırmasının kimseye fayda sağlamayacağını vurguladı.

Çin, ABD\'nin olumsuz içerikli yasayı kabul etmesini reddetti
27.12.2023 - 15:57,
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BEİJİNG, 27 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin'in itirazına rağmen ABD'nin Çin'le ilgili olumsuz içeriğe sahip 2024 Mali Yılı Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nı kabul ve tasdik ettiğini, Çin'in bu hamleyi büyük bir esefle karşılayıp kesinlikle reddettiğini ve ABD tarafına ciddi diplomatik girişimlerde bulunduğu söyledi.

Salı günkü olağan basın toplantısında konuyla ilgili bir soruya yanıt veren Mao, söz konusu yasanın Çin'in iç işlerine müdahale ettiğini, ABD'nin Taiwan'a askeri destek vermesini telkin ettiğini, ayrıca tek Çin ilkesini ve Çin'le ABD arasındaki üç ortak bildiriyi ihlal ettiğini belirtti.

Sözcü, ABD'ye, liderlerinin "Taiwan'ın bağımsızlığına" destek verilmeyeceğine dair taahhüdünü yerine getirme, Taiwan sorununun manipüle edilmesine son verme ve Taiwan Boğazı'ndaki barış ve istikrarı tehlikeye atmama çağrısı yaptı.

Yasanın Çin'i bir tehdit olarak tasvir etmesi, Çinli şirketleri baskılaması ve Çin ile ABD arasındaki normal ekonomik, ticari ve halklar arası etkileşimleri sınırlandırmasının kimsenin çıkarına olmadığını kaydeden Mao, ABD'nin Soğuk Savaş zihniyetini ve ideolojik ön yargıları terk etmesi ve ticaret ve diğer sektörlerde Çin-ABD işbirliği için elverişli bir ortam yaratması gerektiğini vurguladı.

"San Francisco zirvesinde elde edilen önemli sonuçlar ve ortak anlayışın uygulanması konusunda ABD'yi Çin'le çalışmaya davet ediyoruz. Yasada yer alan Çin'e dair olumsuz içerik uygulanmamalıdır" diyen Mao, ABD'nin bu doğrultuda ilerlemesi halinde Çin'in kendi egemenlik, güvenlik ve kalkınma hak ve çıkarlarını sağlam şekilde gözetmek üzere kararlı ve güçlü önlemler alacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua
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