Çin: ABD'nin Panama Kanalı Açıklamaları Sorumsuz

Güncel

BEİJİNG, 6 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD'nin son zamanlarda Panama Kanalı konusuna ilişkin sorumsuzca açıklamalar yaptığını ve Çin ile Panama arasındaki işbirliğine saldırarak kasıtlı olarak bu işbirliğini çarpıttığını ve yanlış nitelendirdiğini söyledi. Çarşamba günü düzenlenen olağan basın toplantısında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Lin, bu duruma kesinlikle karşı çıktıklarını vurgulayarak ABD'ye diplomatik girişimlerde bulunduklarını belirtti.

Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin ilk kez önerildiği 2013 yılından bu yana işbirliği alanlarının ve kapsamının genişlemeye devam ettiğini kaydeden Lin, inisiyatifin geniş katılımlı popüler uluslararası bir kamu yararı ve işbirliği platformu haline geldiğini ifade etti.

On yıldan fazla bir süredir devam eden Kuşak ve Yol İnisiyatifi işbirliği sürecinde tarafların, İpek Yolu'nun barış ve işbirliği, açıklık ve kapsayıcılık, karşılıklı öğrenme ve fayda ruhunu koruduğunu, ortak fayda için kapsamlı istişare ve ortak katkı ilkesini izlediğini, Kuşak ve Yol işbirliğinde verimli sonuçlar elde edilmesi için çalıştığını ve bu ülkeler arasındaki dostluğu artırmaya ve ekonomik ve sosyal ilerlemeyi teşvik etmeye katkıda bulunduğunu belirten Lin, bu durumun bu ülkeler ve halklar tarafından büyük memnuniyetle karşılandığını söyledi.

Sözcü, "An itibarıyla Çin ve Panama arasında Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesinde yürütülen işbirliği normal şekilde ilerlemektedir ve bu işbirliğinden verimli sonuçlar elde edilmiştir" dedi.

Lin, Panama'nın kendine daha fazla güvenmesi, dış müdahalelere direnmesi ve genel ikili ilişkileri ve iki ülke halkının uzun vadeli çıkarlarını göz önünde bulundurarak doğru kararı vermesi temennisinde bulundu.

Lin, Panama Kanalı yakınlarındaki limanları işleten ilgili Hong Kong şirketine ilişkin ise Hong Kong Özel İdari Bölgesi yönetiminin bu konuda gerekli yanıtı verdiğini söyledi.

Panama'nın uluslararası yatırımlar için popüler bir adres olduğunu ve sağlam hukuk kuralları ve şeffaf iş ortamıyla öne çıktığını kaydeden Lin, Hong Kong Özel İdari Bölgesi de dahil olmak üzere dünya genelindeki tüm ülke ve bölgelerden gelen şirketler için Panama'nın adil ve hakkaniyetli bir ortam sağlayacağına inandıklarını belirtti.