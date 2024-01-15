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Çin, ABD'nin Taiwan açıklamasını kınadı - Son Dakika
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Çin, ABD'nin Taiwan açıklamasını kınadı

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Taiwan bölgesindeki seçimle ilgili açıklamasının tek Çin ilkesini ve Çin-ABD arasında imzalanan üç ortak bildiriyi ihlal ettiğini belirtti. Çin, ABD'yi Taiwan ile resmi nitelikteki etkileşimleri durdurmaya ve ayrılıkçı güçlere yanlış sinyaller vermeyi bırakmaya çağırdı.

Çin, ABD\'nin Taiwan açıklamasını kınadı
15.01.2024 - 13:24,  Güncelleme: 13:29
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BEİJİNG, 15 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Çin'in Taiwan bölgesindeki seçime ilişkin yazılı açıklamasının tek Çin ilkesini ve Çin'le ABD arasında imzalanan üç ortak bildiriyi ciddi şekilde ihlal ettiğini söyledi.

Sözcü, Pazar günü düzenlediği basın toplantısında, söz konusu açıklamanın ABD'nin Taiwan bölgesiyle yalnızca kültürel, ticari ve gayri resmi ilişkiler sürdürme konusundaki siyasi taahhüdüne aykırı olduğunu ve "Taiwan'ın bağımsızlığından" yana olan ayrılıkçı güçlere son derece yanlış bir mesaj verdiğini kaydetti.

Sözcü, "Bu açıklamayı şiddetle kınıyor ve kesinlikle reddediyoruz. ABD tarafına konuyla ilgili ciddi diplomatik girişimde bulunduk" dedi.

Taiwan meselesinin Çin'in temel çıkarlarının tam merkezinde yer aldığını ve Çin-ABD ilişkilerinde aşılmaması gereken ilk kırmızı çizgi olduğunu hatırlatan sözcü, tek Çin ilkesinin uluslararası ilişkilerde temel bir norm, uluslararası toplumda yaygın bir uzlaşı ve Çin-ABD ilişkilerinin siyasi temeli olduğunu vurguladı.

Sözcü, ABD'nin herhangi bir şekilde Taiwan ile resmi etkileşime girmesine ve herhangi bir yol veya bahaneyle Taiwan'ın iç işlerine karışmasına şiddetle karşı çıktıklarını belirtti.

Sözcü, ABD tarafını tek Çin ilkesine ve Çin'le ABD arasında imzalanan üç ortak bildiriye ciddiyetle riayet etmeye, ayrıca "Taiwan'ın bağımsızlığı," "iki Çin" ya da "tek Çin, tek Taiwan" söylemlerini desteklememe ve Çin'i kontrol altına almak amacıyla Taiwan meselesini bir araç olarak kullanmama konusunda ABD liderlerinin birçok kez teyit ettikleri taahhütlere ciddiyetle uymaya davet etti.

Sözcü, ABD'yi Taiwan ile resmi nitelikteki etkileşimleri durdurmaya ve "Taiwan'ın bağımsızlığından" yana olan ayrılıkçı güçlere yanlış sinyaller vermeyi bırakmaya çağırdı.

Kaynak: Xinhua
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