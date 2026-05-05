Çin, ABD\'nin Yaptırımlarını Engelledi

05.05.2026 21:01
Çin, 5 şirketine yönelik ABD yaptırımlarına karşı önlem alarak tanınmasını yasakladı.

BEİJİNG, 3 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin 5 Çinli şirkete İran ile petrol ticareti yaptığı gerekçesiyle getirdiği yaptırımların tanınmasını, uygulanmasını veya bu yönde hareket edilmesini yasaklayan bir engelleme kararı aldı.

Çinli beş şirketin Hengli Petrokimya (Dalian) Rafineri Şirketi, Shandong Shouguang Luqing Petrokimya Şirketi, Shandong Jincheng Petrokimya Grubu, Hebei Xinhai Kimya Grubu ve Shandong Shengxing Kimya Şirketi olduğu açıklandı.

Bakanlığa göre, ABD'nin aldığı önlemler arasında söz konusu şirketlerin "Özel Olarak Belirlenmiş Kişiler Listesi"ne alınması, varlıklarının dondurulması ve şirketlerle işlem yapılmasının yasaklanması yer alıyor.

Bakanlık sözcüsü yaptığı açıklamada, ABD'nin 2025 yılından bu yana diğer ülkeleri hedef alan başkanlık kararnameleri kapsamında, söz konusu beş şirkete İran ile petrol ticaretine karıştıkları iddiasıyla yaptırım uyguladığını belirtti.

Sözcü, ABD'nin aldığı önlemlerin, uluslararası hukuku ve uluslararası ilişkilerin temel normlarını ihlal ederek, Çinli şirketler ile üçüncü ülkeler, bu ülkelerin vatandaşları, tüzel kişilikleri veya diğer kuruluşları arasındaki normal ekonomik ve ticari faaliyetleri haksız şekilde yasakladığını veya kısıtladığını vurguladı.

Sözcü, bakanlığın ilgili kararını, ulusal egemenliği, güvenliği ve kalkınma çıkarları ile Çin vatandaşlarının, tüzel kişilerin ve diğer kuruluşların meşru hak ve çıkarlarını korumak amacıyla Yabancı Mevzuatın Haksız Yurt Dışı Uygulamasına Karşı Mücadele Kuralları ve Diğer Tedbirler'e dayalı olarak çıkardığını belirtti.

Sözcü, Çin hükümetinin Birleşmiş Milletler'in onayı ve uluslararası hukuka dayanmayan tek taraflı yaptırımları kararlı bir şekilde reddettiğini yineledi.

Bakanlığın aldığı kararın, yukarıda bahsi geçen kuralların yasalara uygun olarak uygulanmasına yönelik somut bir adım olduğuna işaret eden sözcü, bunun Çin'in uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesini veya yabancı sermayeli işletmelerin meşru hak ve çıkarlarını yasalara uygun şekilde korumasını etkilemeyeceğini söyledi.

Sözcü, bakanlığın yabancı kanun ve tedbirlerin yetki alanı dışında uygunsuz şekilde uygulanmasını yakından takip etmeye devam edeceğini ve bu tür durumların ortaya çıkması halinde yasalara uygun şekilde gerekli adımları atacağını ifade etti.

Kaynak: Xinhua

