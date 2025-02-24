Çin, ABD'nin Yatırım Kısıtlamalarına Tepki Gösterdi

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BEİJİNG, 24 Şubat (Xinhua) -- Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi, Çin'in iş dünyasının, ABD'nin ulusal güvenlik kavramını aşırı genişletmesinden ve ikili ekonomik ve ticari etkileşimleri engellemesinden son derece rahatsız olduğunu belirtti.

Konsey sözcüsü pazartesi günü "Önce Amerika Yatırım Politikası" başlıklı genelge hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü, ABD'nin güvenlik incelemeleri yoluyla teknoloji, kritik altyapı, sağlık, tarım ve enerjiden hammaddelere kadar birçok sektörde Çin'den gelen yatırımları kısıtlamakla kalmadığını, aynı zamanda sektör kapsamı, yatırım türleri ve finansman kaynakları açısından Çin'deki yatırımlar üzerindeki kontrollerini güçlenmek amacıyla ekonomik yaptırımlar ve finansal denetimleri de kullandığını söyledi.

Sözcü, söz konusu önlemlerin uygulanması halinde iş faaliyetlerinin normal seyrini ciddi şekilde etkileyeceği, uluslararası ekonomi ve ticaret düzenini bozacağı ve küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin güvenlik ve istikrarını zedeleyeceği uyarısında bulundu.

Sözcü, ABD tarafını iki ülkenin iş toplulukları arasında karşılıklı fayda sağlayan ve kazan-kazan anlayışına dayalı işbirliği için sağlıklı bir ortam oluşturmak üzere piyasa ekonomisi kurallarına ve adil rekabet ilkesine saygı göstermeye, ekonomi ve ticaret alanlarında ulusal güvenliğin sınırlarını netleştirmeye ve Çin ile ABD arasında iki yönlü yatırımlar üzerindeki kısıtlamaları kaldırmaya çağırdı.