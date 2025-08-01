Çin-ABD Ticaret Görüşmeleri: İstişareler Derinleşiyor

BEİJİNG, 1 Ağustos (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, karşılıklı fayda sağlayacak sonuçlar elde etmek üzere ABD'yle diyalog ve istişareleri derinleştirmeyi sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında, İsveç'in başkenti Stockholm'de gerçekleştirilen Çin-ABD ticaret görüşmelerinin son turunu değerlendiren He, iki tarafın Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkileri, makroekonomik politikalar ve ortak ilgi alanlarına giren diğer konular hakkında samimi, derinlemesine ve yapıcı görüş alışverişinde bulunduğunu belirtti. Sözcü, tarafların Cenevre mutabakatını ve Londra'da oluşturulan çerçevenin uygulanmasını gözden geçirerek onayladığını ifade etti.

He, Stockholm görüşmelerinde mutabık kalınan çerçeve doğrultusunda, 90 günlük süre için ABD'nin gümrük vergilerinin yüzde 24'ünün ve Çin'in buna yönelik karşı tedbirlerini askıya alma çabalarını sürdüreceklerini vurguladı.

Sözcü, iki taraf arasında varılan mutabakatın, Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerinde daha fazla istikrar sağlanması ve küresel ekonomik kalkınma ve istikrara daha fazla kesinlik katılmasına yardımcı olmasının beklendiğini söyledi.

He, iki ülke liderlerinin vardığı mutabakat doğrultusunda, ikili ekonomik ve ticari istişare mekanizmasının etkinliğini en üst düzeye çıkarmak için ABD ile işbirliği yapmayı sabırsızlıkla beklediklerini kaydetti.