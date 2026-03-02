Çin, ABD ve İsrail\'in İran Saldırılarını Kınadı

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin Ummanlı ve Fransız mevkidaşlarıyla görüş alışverişinde bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile telefonda görüştü.

Vang, Busaidi ile görüşmesinde, Umman'ın ABD ile İran arasındaki müzakereleri teşvik eden aktif arabuluculuğunu takdir ettiklerini ancak söz konusu müzakerelerde ilerleme kaydedilirken ABD ve İsrail'in İran ile savaş çıkardığını belirtti.

Askeri operasyonların derhal durdurulması ve savaşın yayılarak geri dönülmez bir noktaya kaymasını engellemenin öncelik olması gerektiğine işaret eden Vang, Çin'in tüm tarafları bu yönde çaba göstermeye çağırdığını ve Umman'ın özgün niyetini bozmadan barışa teşvik çabalarını sürdürmesini desteklediklerini vurguladı.

Vang, Çin'in Körfez ülkelerinin meşru taleplerine önem verdiğini ve bu ülkelerin egemenliğini ve güvenliğini savunmasını desteklediğini kaydederek, "Savaşın yayılması, Körfez ülkelerinin uzun vadede çıkarına değil. Umarız Körfez ülkeleri, bağımsızlıklarını güçlendirir, dış müdahaleye karşı çıkar, iyi komşuluk ilişkilerini, birlik ve işbirliği geliştirerek geleceklerini ve kaderlerini gerçek anlamda kendi ellerine alabilir." ifadelerini kullandı.

"Dünya orman kanununa geri dönemez"

Vang, Fransız mevkidaşı Barrot ile görüşmesinde de uluslararası toplumun, uluslararası hukuku ihlal eden tüm eylemlere direnmesi gerektiğini belirterek, bu konuda çifte standarttan kaçınılmasının önemine işaret etti.

İran'ın nükleer sorununun, nihai olarak siyasi ve diplomatik çözüm doğrultusuna girmesi gerektiğinin altını çizen Vang, Fransa'nın nesnel ve tarafsız bir duruş, sakin ve rasyonel bir tutum alacağını, gerilimin düşürülmesini teşvik etmek ve uluslararası ilişkilerin temel normlarını savunmak üzere Çin ile çalışacağını umduklarını dile getirdi.

Vang, "Büyük güçler, askeri üstünlüklerine dayanarak diğer ülkelere gelişigüzel saldıramaz. Dünya, orman kanununa geri dönemez." diye konuştu.

Çinli Bakan Vang, İran'a yönelik saldırıların başlamasının ardından dün Rus mevkidaşı Sergei Lavrov, bugün de İranlı mevkidaşı Abbas Erkaçi ile telefon görüşmeleri yapmıştı.

ABD ile İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.