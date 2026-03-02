Çin, ABD ve İsrail'in İran Saldırılarını Kınadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin, ABD ve İsrail'in İran Saldırılarını Kınadı

Çin, ABD ve İsrail\'in İran Saldırılarını Kınadı
02.03.2026 19:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, İran'a yönelik saldırılarla ilgili Umman ve Fransa ile görüştü.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin Ummanlı ve Fransız mevkidaşlarıyla görüş alışverişinde bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile telefonda görüştü.

Vang, Busaidi ile görüşmesinde, Umman'ın ABD ile İran arasındaki müzakereleri teşvik eden aktif arabuluculuğunu takdir ettiklerini ancak söz konusu müzakerelerde ilerleme kaydedilirken ABD ve İsrail'in İran ile savaş çıkardığını belirtti.

Askeri operasyonların derhal durdurulması ve savaşın yayılarak geri dönülmez bir noktaya kaymasını engellemenin öncelik olması gerektiğine işaret eden Vang, Çin'in tüm tarafları bu yönde çaba göstermeye çağırdığını ve Umman'ın özgün niyetini bozmadan barışa teşvik çabalarını sürdürmesini desteklediklerini vurguladı.

Vang, Çin'in Körfez ülkelerinin meşru taleplerine önem verdiğini ve bu ülkelerin egemenliğini ve güvenliğini savunmasını desteklediğini kaydederek, "Savaşın yayılması, Körfez ülkelerinin uzun vadede çıkarına değil. Umarız Körfez ülkeleri, bağımsızlıklarını güçlendirir, dış müdahaleye karşı çıkar, iyi komşuluk ilişkilerini, birlik ve işbirliği geliştirerek geleceklerini ve kaderlerini gerçek anlamda kendi ellerine alabilir." ifadelerini kullandı.

"Dünya orman kanununa geri dönemez"

Vang, Fransız mevkidaşı Barrot ile görüşmesinde de uluslararası toplumun, uluslararası hukuku ihlal eden tüm eylemlere direnmesi gerektiğini belirterek, bu konuda çifte standarttan kaçınılmasının önemine işaret etti.

İran'ın nükleer sorununun, nihai olarak siyasi ve diplomatik çözüm doğrultusuna girmesi gerektiğinin altını çizen Vang, Fransa'nın nesnel ve tarafsız bir duruş, sakin ve rasyonel bir tutum alacağını, gerilimin düşürülmesini teşvik etmek ve uluslararası ilişkilerin temel normlarını savunmak üzere Çin ile çalışacağını umduklarını dile getirdi.

Vang, "Büyük güçler, askeri üstünlüklerine dayanarak diğer ülkelere gelişigüzel saldıramaz. Dünya, orman kanununa geri dönemez." diye konuştu.

Çinli Bakan Vang, İran'a yönelik saldırıların başlamasının ardından dün Rus mevkidaşı Sergei Lavrov, bugün de İranlı mevkidaşı Abbas Erkaçi ile telefon görüşmeleri yapmıştı.

ABD ile İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Fransa, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, ABD ve İsrail'in İran Saldırılarını Kınadı - Son Dakika

İran devlet televizyonu hacklendi, ekrana Netanyahu geldi İran devlet televizyonu hacklendi, ekrana Netanyahu geldi
Tahran’da hastane vuruldu, hemşireler yeni doğan bebeklere koştu Tahran'da hastane vuruldu, hemşireler yeni doğan bebeklere koştu
İşte ABD’nin Devrim Muhafızları Karargahı’nı vurduğu anlar İşte ABD'nin Devrim Muhafızları Karargahı'nı vurduğu anlar
Zirve yarışında fark 4’e çıktı Fenerbahçe’den üst üste ikinci puan kaybı Zirve yarışında fark 4'e çıktı! Fenerbahçe'den üst üste ikinci puan kaybı
Fenerbahçeli taraftalardan Sadettin Saran’a büyük tepki Fenerbahçeli taraftalardan Sadettin Saran'a büyük tepki
İran İstihbarat Bakanlığı Füze Saldırısına Uğradı İran İstihbarat Bakanlığı Füze Saldırısına Uğradı

18:53
Katar: İran’dan gelen iki SU-24 savaş uçağını düşürdük
Katar: İran'dan gelen iki SU-24 savaş uçağını düşürdük
18:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı: Diyalog masasına dönülsün
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı: Diyalog masasına dönülsün
17:17
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için tutuklama talebi
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için tutuklama talebi
17:16
İspanya, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarında kendi üslerinin kullanılmasına izin vermiyor
İspanya, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında kendi üslerinin kullanılmasına izin vermiyor
17:05
İran’da hain ilan edilen İsmail Kaani sorguya alındı
İran'da hain ilan edilen İsmail Kaani sorguya alındı
16:34
İran, Bahreyn’de bir gökdeleni vurdu ABD iddiası çok konuşulacak cinsten
İran, Bahreyn'de bir gökdeleni vurdu! ABD iddiası çok konuşulacak cinsten
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 19:31:57. #.0.4#
SON DAKİKA: Çin, ABD ve İsrail'in İran Saldırılarını Kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.