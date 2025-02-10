Çin, ABD ve Japonya'nın Ortak Açıklamasını Reddetti - Son Dakika
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Çin, ABD ve Japonya'nın Ortak Açıklamasını Reddetti

Çin, ABD ve Japonya'nın Taiwan ve Diaoyu Dao'ya ilişkin müdahalelerini kesinlikle reddetti.

10.02.2025 19:53
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BEİJİNG, 10 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD ve Japonya'nın Çin'e yönelik yaptığı ve Çin'in içişlerine açık bir müdahale anlamına gelen son ortak açıklamayı esefle karşıladıklarını ve kesinlikle reddettiklerini söyledi.

Geçtiğimiz hafta yapılan ortak açıklamada Taiwan'ın uluslararası kuruluşlara sözde anlamlı katılımına destek verilirken ABD-Japonya Karşılıklı İşbirliği ve Güvenlik Antlaşması'nın 5. Maddesinin, Çin topraklarının asli bir parçası olan Diaoyu Dao'yu kapsadığı vurgulanmıştı.

Guo, pazartesi günkü olağan basın toplantısında ortak açıklamanın Çin'le alakalı içeriğinin, Çin'in içişlerine açık şekilde müdahale ettiğini, Çin'i karaladığını ve bölgedeki gerilimleri köpürttüğünü belirtti.

Guo, Çin'in diplomatik kanallardan Japonya'ya memnuniyetsizliğini ilettiğini kaydetti.

Taiwan sorununun tamamen Çin'in içişleriyle ilgili olduğunu ve Çin'in temel çıkarlarının merkezinde yer aldığını kaydeden sözcü, bu konuda hiçbir dış müdahaleye hoşgörüyle yaklaşmayacaklarını ifade etti.

ABD ve Japonya hükümetlerinin, Taiwan sorunu konusunda Çin'e net taahhütlerde bulunduklarını kaydeden Guo, daha önce Taiwan'ı işgal edip sömürgeleştirerek ağır tarihi sorumluluklar yüklenen Japonya'nın söz ve eylemlerinde çok daha dikkatli olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Sözcü, söz konusu ülkelerin, Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki barış ve istikrarı gerçekten önemsemeleri halinde tek Çin ilkesine bağlı kalması ve "Taiwan'ın bağımsızlığına" kesin şekilde karşı çıkması gerektiğini vurguladı.

Sözcü, Taiwan bölgesinin uluslararası kuruluşların faaliyetlerine katılımının, ancak ve ancak tek Çin ilkesine uygun şekilde sağlanması gerektiğini ve Taiwan'ın, sadece egemen devletlere üyelik hakkı tanınan uluslararası kuruluşlara katılmak için nedeni, gerekçesi ya da hakkı bulunmadığını ifade etti.

Diaoyu Dao ve bağlı adaların her zaman Çin toprağı olduğunun altını çizen Guo, Çin'in ilgili sularda faaliyet göstermesinin meşru ve yasal olduğunu ifade etti.

Sözcü, "ABD ve Japonya'ya tek Çin ilkesine ve verdikleri sözlere riayet etme, Çin'in içişlerine müdahale etmeye vakit geçirmeksizin son verme, 'Taiwan'ın bağımsızlığı' peşinde koşan güçlere yanlış sinyal vermekten kaçınma, Çin'in toprak egemenliği ve denizcilik hak ve çıkarlarına ciddi şekilde saygı gösterme, Çin'e ilişkin konuları manipüle etmekten vazgeçme ve bölgede barış ve kalkınmanın teşvik edilmesinde yapıcı rol oynama yönünde somut eylemlerde bulunma çağrısı yapıyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin, ABD ve Japonya'nın Ortak Açıklamasını Reddetti - Son Dakika

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