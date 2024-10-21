Çin, ABD ve Kanada'nın Gemilerinin Geçişine Tepki Gösterdi

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BEİJİNG, 21 Ekim (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Harekat Alanı Komutanlığı Sözcüsü Li Xi, ABD ve Kanada'ya ait savaş gemilerinin Taiwan Boğazı'ndan geçmesi üzerine ABD ve Kanada'nın eylemlerinin boğazdaki barış ve istikrarı bozduğunu söyledi.

Li, Pazartesi günü yaptığı açıklamada komutanlığın her zaman yüksek alarm durumunda bulunduğunu ve ulusal egemenlik ve güvenliğin yanı sıra bölgesel barış ve istikrarı kararlılıkla koruduğunu belirtti.

Sözcü, ABD'ye ait Higgins destroyeri ile Kanada'ya ait Vancouver fırkateyninin Pazar günü boğazdan geçiş yaptığını kaydetti.

Li, komutanlığa bağlı donanma ve hava kuvvetlerinin, söz konusu gemilerin boğazdan geçişini her aşamada yakından izleyip gözlemlediğini ve durumu yasa ve yönetmelikler çerçevesinde ele aldığını ifade etti.