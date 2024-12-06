Çin, ABD'ye İhracat Kısıtlaması Uyguladı

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BEİJİNG, 6 Aralık (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, ABD'ye çift kullanımlı ürün ihracatının yasa ve yönetmelikler uyarınca kısıtlanması kararının, Çin'in güvenlik çıkarlarını korumak ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi gibi uluslararası yükümlülükleri yerine getirmek üzere atılan makul bir adım olduğunu söyledi.

He perşembe günkü basın toplantısında ABD'nin ulusal güvenlik kavramını aşırı şekilde genişletmesine, ihracat kontrolü önlemlerini kötüye kullanmasına ve Çinli şirketlere karşı tek taraflı zorbalık yapmasına kesinlikle karşı çıktıklarını belirtti. Sözcü, söz konusu uygulamaların küresel ekonomi ve ticaret düzenini ciddi şekilde baltalayan ve küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını bozan tipik ekonomik baskı davranışları olduğunu ifade etti.

He, Çin'in üst düzey dışa açılma politikasını teşvik etme kararlılığının değişmeyeceğini ve küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrar ve sorunsuz işleyişini korumak üzere tüm taraflarla ihracat kontrolü konusundaki diyaloğu güçlendirmeye istekli olduğunu belirtti.

Sözcü, bakanlığın Çinli antimon ihracatçılarına ihracat lisansı vermesiyle ilgili olarak 15 Eylül'den bu yana antimonla ilişkili kalemlere yönelik çok sayıda ihracat lisansı başvurusu yapıldığını ve bu başvuruların ilgili prosedürler doğrultusunda incelenmekte olduğunu söyledi.

He, ilgili yönetmeliklere uygun olan ihracatların onaylanacağını vurguladı.