Çin, ABD'ye misilleme olarak uyguladığı yüzde 24'lük vergiyi 2 ay daha erteledi - Son Dakika
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Çin, ABD'ye misilleme olarak uyguladığı yüzde 24'lük vergiyi 2 ay daha erteledi

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Çin Devlet Konseyi, ABD'ye misilleme olarak getirdiği yüzde 24'lük ek gümrük vergisinin 1 yıllık ertelemesini 2 ay daha uzatacağını bildirdi. ABD'nin yüzde 10'luk baz tarifesine karşı aynı orandaki vergi artışı korunurken, erteleme şirketler için öngörülebilirlik sağlayacak.

Çin, ABD'ye misilleme olarak getirdiği yüzde 24'lük ek gümrük vergisini 2 ay daha erteleyeceğini bildirdi.

Çin'de kabine işlevini yerine getiren Devlet Konseyinden yapılan açıklamada, 10 Kasım'da süresi dolacak 1 yıllık ertelemenin 2 ay daha uzatılacağı belirtildi.

ABD'nin "baz tarife" olarak adlandırdığı yüzde 10'luk ek tarifeye karşı getirilen aynı orandaki gümrük vergisi artışının ise korunacağı aktarılan açıklamada, ertelemenin sürdürülmesinin iki ülke şirketlerinin işbirliği için istikrarlı ve öngörülebilir bir siyaset ortamının sağlanmasına katkı sağlayacağı, Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerinin istikrarlı ve sürdürülebilir gelişimini teşvik edeceği vurgulandı.

ABD ile Çin arasındaki ilişkiler, Donald Trump'ın ikinci başkanlık döneminde bir tarafta Washington yönetiminin tarife artışları ve teknoloji alanındaki kısıtlamaları diğer tarafta Çin'in küresel tedarikin büyük bölümünü karşıladığı nadir toprak elementlerinin kontrolüne yönelik attığı adımlarla genişleyen bir dizi anlaşmazlıkta düğümlenmişti.

Başkan Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 30 Ekim 2025'te Güney Kore'nin Busan şehrinde yaptığı görüşmede, taraflar, anlaşmazlık konularında geçici uzlaşmaya varmış, iki ülke, "karşılıklı tarifeler" kapsamında birbirlerine getirdikleri yüzde 24 ek tarifeyi 10 Kasım'dan itibaren bir yıl erteleme konusunda anlaştıklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA
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