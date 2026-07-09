Çin, Tibet Özerk Bölgesi'nin iç meselesi olduğunu belirterek ABD'den bu konuya "karışmamasını" istedi.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, günlük basın toplantısında, Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.
ABD'yi Tibet Özerk Bölgesi'ni Çin'in bir parçası olarak tanımaya çağıran Mao, Washington yönetiminden "Tibet'e ilişkin meseleleri kullanarak Çin'in iç işlerine karışmamasını" istedi.
Mao, "Şizang (Tibet) meselesi, Çin'in, dış güçlerin müdahalesine izin verilmeyecek iç meselesidir." ifadesini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Çin, ABD'ye Tibet İçin Müdahale Etmeme Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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