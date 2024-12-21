Çin, ABD'yi Guantanamo'dan çekilmeye çağırdı - Son Dakika
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Çin, ABD'yi Guantanamo'dan çekilmeye çağırdı

Çin, ABD'nin Küba'daki Guantanamo hapishanesini kapatmasını ve yasadışı işgale son vermesini istedi.

21.12.2024 20:12
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BEİJİNG, 21 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD'nin Küba topraklarına yönelik yasadışı işgalini derhal sonlandırması, Guantanamo Körfezi'ndeki hapishaneyi kapatması ve en kısa sürede Guantanamo'daki üsten çekilmesi gerektiğini söyledi.

ABD Savunma Bakanlığı kısa süre önce Guantanamo hapishanesindeki bir tutuklunun ülkesine iade edildiğini ve geride 29 tutuklunun kaldığını duyurdu. Son yıllarda birçok ABD yönetimi birçok kez Guantanamo Körfezi'ndeki hapishaneyi kapatma sözü vermişse de henüz bu söz yerine getirilmiş değil. Küba hükümetinin protestolarına karşın ABD, 120 yılı aşkın bir süredir Guantanamo Körfezi'nin bir bölümünü yasadışı şekilde işgal etmiş durumda.

Lin, cuma günkü basın toplantısında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin uzun süredir yasadışı şekilde Guantanamo Körfezi'ni işgal ettiğini ve keyfi tutuklamalarda bulunarak buradaki tutuklama kampında tutukluları işkenceyle suçu itirafa zorladığını belirten Lin, "ABD'nin yaptığı şey uluslararası hukuku ciddi şekilde ihlal etmekte ve Küba'nın egemenlik ve hak ve çıkarlarını zedelemektedir" dedi.

Sözcü, Birleşmiş Milletler de dahil olmak üzere uluslararası toplumun birçok kez konuya ilişkin endişelerini dile getirip ABD'den tutuklama kampını kapatmasını ve en kısa süre tutuklara adil muamelede bulunmasını istediğini ifade etti.

Sözcü, ABD'nin söz konusu "toplama kampını" kapatma sözünü tutmaktan sık sık kaçınmasının, ABD'nin zaten kötü olan insan hakları karnesini daha da kötüleştireceğini ve ABD'nin insan haklarına bağlılık sözlerinin içinin boş olduğunu ortaya koyacağını vurguladı.

Guantanamo Körfezi'ndeki tutuklama kampının Küba'nın kronik yarası ve ABD'nin yüzyılı aşkın bir süredir Küba'ya yönelik yasadışı müdahalesinin canlı bir tanığı olduğunu kaydeden Lin, Guantanamo'da devasa bir keyfi tutuklama merkezi bulunan ABD'nin Küba'yı sözde "teröre destek veren ülkeler" listesinde tuttuğunu dile getirdi.

Sözcü, "Tüm dünya bu konudaki ikiyüzlülüğü ve çifte standardı görmektedir" diye ekledi.

Çin'in ulusal egemenlik ve onurunu savunma konusunda Küba'yı güçlü şekilde desteklediğini ve ABD'nin Küba'nın içişlerine müdahale etmesine karşı çıktığını belirten Lin, ABD'nin Küba'ya yönelik zorbalık ve ablukasına son vermesi, Küba halkına ait toprakları Küba halkına iade etmesi ve Küba'yı "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarması gerektiğini söyledi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin, ABD'yi Guantanamo'dan çekilmeye çağırdı - Son Dakika

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