Çin, ABD'yi Savunma Görüşmelerinde Suçladı

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BEİJİNG, 22 Kasım (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği Savunma Bakanları Genişletilmiş Toplantısı sırasında Çin ve ABD savunma bakanları arasında bir görüşme düzenlenmemesinden tamamen ABD'nin sorumlu olduğunu söyledi.

Wu, söz konusu açıklamayı perşembe günü gazetecilerden gelen bir soruya yanıt verirken yaptı.

Wu, ABD'nin bir yandan Taiwan'a silah satarken diğer yandan hiçbir şey olmamış gibi davranıp Çin'le askeri etkileşime girmeye çalışarak Çin'in temel çıkarlarını zedeleyemeyeceğini belirtti.

Sözcü, ABD tarafını derhal yanlışlarını düzeltmeye, Çin'in temel çıkarlarına ciddiyetle saygı göstermeye ve iki taraf arasında üst düzey askeri etkileşimlere yönelik uygun şartlar yaratmaya çağırdı.