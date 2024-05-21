Çin, ABD'ye Taiwan'ın bağımsızlığından yana olanlara yanlış sinyal göndermeyi bırakma çağrısı yaptı - Son Dakika
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Çin, ABD'ye Taiwan'ın bağımsızlığından yana olanlara yanlış sinyal göndermeyi bırakma çağrısı yaptı

Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü, ABD'yi Taiwan'ın bağımsızlığından yana olan ayrılıkçı güçlere yanlış sinyaller göndermemeye çağırdı.

21.05.2024 13:39
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BEİJİNG, 21 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Chen Binhua, ABD'ye "Taiwan'ın bağımsızlığından" yana olan ayrılıkçı güçlere yanlış sinyaller göndermeyi bırakma çağrısı yaptı.

Chen, Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, Taiwan'ın yeni lideri Lai Ching-te'nin göreve başlama törenine katılmak üzere ABD ve diğer birkaç ülkenin temsilci göndermesi hakkındaki bir soruya yanıt olarak söz konusu açıklamayı yaptı.

Chen, "Çin ile diplomatik ilişkileri bulunan ABD ve diğer ülkeler ile Çin'in Taiwan bölgesi arasındaki her türlü resmi etkileşime şiddetle karşıyız. Taiwan'ın işlerine herhangi bir bahane veya yolla yapılacak her türlü müdahaleyi güçlü şekilde kınıyoruz" dedi.

Sözcü, "ABD tarafını ve ilgili ülkeleri, hatalarını derhal düzeltmeye ve 'Taiwan'ın bağımsızlığından' yana olan ayrılıkçı güçlere yanlış sinyaller göndermekten vazgeçmeye çağırıyoruz" diye ekledi.

Chen, Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin bağımsızlık için dış destek arama girişimleri ve dış güçlerin müdahalelerinin, Çin'in yeniden birleşmesine yönelik geri döndürülemez gidişatı durduramayacağını söyledi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin, ABD'ye Taiwan'ın bağımsızlığından yana olanlara yanlış sinyal göndermeyi bırakma çağrısı yaptı - Son Dakika

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