Çin, Aden Körfezi'ne Yeni Donanma Filo Görevlendiriyor - Son Dakika
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Çin, Aden Körfezi'ne Yeni Donanma Filo Görevlendiriyor

Çin, Aden Körfezi\'ne Yeni Donanma Filo Görevlendiriyor
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Çin, Aden Körfezi'nde güvenliği sağlamak amacıyla 49. donanma filosunu görevlendirecek.

BEİJİNG, 11 Ağustos (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı, ağustos ortasında Aden Körfezi ve Somali açıklarına refakat görevi yürütmek üzere yeni bir filo görevlendireceğini duyurdu.

Bakanlık tarafından salı günü yapılan açıklamaya göre, bölgede görev yapacak Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'nın 49. filosu, geçen yıl ekim ayında denize açılan 48. donanma filosundan refakat görevini devralacak.

Açıklamaya göre 49. donanma filosu, güdümlü füze destroyeri Kunming, güdümlü füze fırkateyni Yueyang ve çok amaçlı ikmal gemisi Luomahu'dan oluşuyor.

Bakanlık açıklamasında, Çin donanmasının ortak geleceğe sahip bir deniz topluluğunun oluşturulması ve desteklenmesi konusunda kararlılığını sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, donanmanın bu doğrultuda küresel deniz yollarının güvenliğine ve bölgesel barış ile istikrara katkı sunmaya devam edeceği vurgulandı.

İlgili BM Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda Çin, uluslararası deniz taşımacılığı yollarının güvenliğini sağlamak amacıyla 2008 yılından bu yana Aden Körfezi ve Somali sularında düzenli bir deniz refakat varlığını sürdürüyor. Ülke bu süre zarfında 7.000'den fazla Çinli ve yabancı gemiye refakat etti ve tehlike altındaki gemileri kurtardı, korudu veya onlara yardımda bulundu.

Donanma gemileri ayrıca, çatışmaların yaşandığı bazı ülkelerdeki Çin vatandaşları ve yabancı uyrukluların tahliyesine de destek verdi.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Uluslararası, Aden Körfezi, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Aden Körfezi'ne Yeni Donanma Filo Görevlendiriyor - Son Dakika

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