Çin, Afet Yardımı İçin 500 Milyon Yuan Tahsis Etti - Son Dakika
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Çin, Afet Yardımı İçin 500 Milyon Yuan Tahsis Etti

Çin, Afet Yardımı İçin 500 Milyon Yuan Tahsis Etti

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, Hunan, Henan, Sichuan, Shaanxi ve Fujian eyaletlerinde meydana gelen şiddetli yağış, seller ve tayfunlar nedeniyle zarar gören bölgelere destek amacıyla 500 milyon yuan tahsis etti. Bu fonlar, su koruma ve taşkın kontrol altyapısının, okulların, hastanelerin ve diğer kamu tesislerinin onarımı gibi kilit projelerde kullanılacak.

29.07.2024 15:30
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BEİJİNG, 29 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de beş eyaletteki afet yardım çalışmalarını desteklemek üzere 500 milyon yuan (70,11 milyon ABD doları) tahsis edildi.

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Pazartesi günü yaptığı açıklamada bu fonların, Hunan, Henan, Sichuan ve Shaanxi'de şiddetli yağış ve sellerden, Fujian'da ise tayfundan etkilenen bölgelere destek amacıyla tahsis edildiğini duyurdu.

Komisyon tahsis edilen kaynağın, söz konusu beş eyalette insanların en kısa sürede normal yaşam ve işlerine dönmelerini sağlamak amacıyla zarar gören su koruma ve taşkın kontrol altyapısının, okulların, hastanelerin ve diğer kamu tesislerinin onarımı gibi kilit projelerde kullanılacağını belirtti.

Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinde sağanak yağışların yol açtığı seller, bentlerde yarıklara yol açarak bölgede yaşayan 3.000'den fazla kişiyi olumsuz etkiledi.

Acil Durum Yönetimi Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre, Çin Pazartesi günü Hunan'ın Xiangtan kentinde ve diğer bölgelerinde sel önleme ve afet yardım çalışmalarını desteklemek amacıyla 15.000 adet afet yardım malzemesi tahsis etti. Bu malzemeler arasında matlar, yazlık battaniyeler ve aile acil durum kitleri de bulunuyor.

Kaynak: Xinhua

Henan, Hunan, Çin, Doğal Afetler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Afet Yardımı İçin 500 Milyon Yuan Tahsis Etti - Son Dakika

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