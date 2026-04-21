Çin, Afrika ile İşbirliğine Hazır

21.04.2026 21:06
Şi Cinping, Orta Doğu'daki savaş sorunlarına çözüm için Afrika ile işbirliği yapacaklarını duyurdu.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD ile İsrail'in saldırıları ve İran'ın misillemeleriyle Orta Doğu'da tırmanan savaşın yol açtığı sorunlara yanıt aramak ve barış ile kalkınmayı desteklemek için Afrika ülkeleri ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Şi, ülkesini ziyaret eden Mozambik Cumhurbaşkanı Daniel Francisco Chapo ile bir araya geldi.

Görüşmede Orta Doğu'daki savaşın yayılmasının Afrika ülkelerini etkilediğine dikkati çeken Şi, Çin'in soruna yanıt aramak ve barış ile kalkınmayı desteklemek için kıta ülkeleriyle birlikte çalışmaya hazır olduğu mesajını verdi.

Şi, Çin ve Afrika ülkelerinin öncelikle barışı teşvik ilkesini savunması, ateşkesin sağlanması, çatışmaların sonlandırılması ve farklılıkların diyalog yoluyla çözümü için çağrı yapması ve gerçek çok taraflılığı desteklemesi gerektiğini vurguladı.

Kalkınmaya odaklanmanın önemine işaret eden Şi, Çin'in dışa açılma sürecinde Afrika'ya daima öncelik verdiğini, bu kapsamda 1 Mayıs'tan itibaren Çin ile diplomatik ilişkileri bulunan 53 Afrika ülkesine gümrük tarifelerini sıfırlayacağını, "yeşil kanal" olarak adlandırılan, Çin'e Afrika ülkelerinden tarım ürünü ithalatını kolaylaştırmak için oluşturduğu özel gümrükleme ve ticaret mekanizmasını da güncelleyerek daha fazla Afrika ürününün Çin pazarına erişimini sağlayacağını belirtti.

Şi, Çin ve Afrika ülkelerinin karşılıklı faydaya dayalı işbirliğini güçlendirerek, yeni işbirliği potansiyellerini keşfederek ve kıtanın kalkınmasını destekleyerek "kazan kazan işbirliğine örnek teşkil etmesi" gerektiğini ifade etti.

İki ülke, ilişkilerinin seviyesini "ortak geleceği paylaşan topluluğa" yükseltti

Mozambik Cumhurbaşkanı Chapo da ülkesinin Çin ile dostluğu ve dayanışmayı geliştirmeyi, karşılıklı saygı ve güven temelinde ticaret, tarım, enerji ve diğer alanlarda işbirliğini güçlendirmeyi istediğini, Çin'in öncülük ettiği küresel girişimleri desteklediğini ve iki ülke arasında "ortak geleceği paylaşan topluluğun" inşası için birlikte çalışmaya hazır olduğunu vurguladı.

Liderlerin görüşmesinin ardından iki ülke arasında Kuşak ve Yol Girişimi ile Küresel Güvenlik Girişimi'nin uygulanması, ekonomik ve ticari işbirliği, kültürel ilişkiler, tıp ve sağlık bakımı ile haber medyası gibi alanlarda 20'den fazla işbirliği protokolü imzalandı.

İki ülke, ilişkilerinin seviyesini, "yeni dönemde ortak geleceği paylaşan Çin-Mozambik topluluğuna" yükselttiklerini bildiren ortak açıklama yayımladı.

Mozambik, böylece Kenya, Vietnam, Laos, Myanmar, Tayland, Malezya, Pakistan, Moğolistan, Güney Afrika, Brezilya ve Zimbabve'nin ardından Çin'in ikili düzeyde "ortak geleceği paylaşan topluluk kurma" hedefini ilan ettiği ülkeler arasına katıldı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Afrika, Güncel, Son Dakika

