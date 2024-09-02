Çin-Afrika İşbirliği Forumu'nun 9. zirvesi Pekin'de düzenlenecek - Son Dakika
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Çin-Afrika İşbirliği Forumu'nun 9. zirvesi Pekin'de düzenlenecek

Çin ile Afrika Birliği üyesi 54 ülkeyi bir araya getiren Çin-Afrika İşbirliği Forumu'nun 9. zirvesi, Pekin'de gerçekleştirilecek. Forumda, devlet yönetimi, sanayileşme, tarımda modernleşme, barış ve güvenlik ile Kuşak ve Yol işbirliği konuları ele alınacak.

02.09.2024 10:19
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Çin ile Afrika Birliği (AfB) üyesi 54 ülkeyi bir araya getiren Çin-Afrika İşbirliği Forumu'nun (FOCAC) 9'uncu zirvesi, 4-6 Eylül'de Pekin'de düzenlenecek.

FOCAC 2024 Zirvesi, "Modernleşmeyi İlerletmek ve Ortak Geleceği Paylaşan Yüksek Düzeyli Çin-Afrika Topluluğu İnşa Etmek için El Ele Vermek" alt başlığını taşıyor.

Forumda, devlet yönetimi, sanayileşme ve tarımda modernleşme, barış ve güvenlik ile Kuşak ve Yol işbirliği konularında 4 üst düzey toplantının yanı sıra Çin ve Afrika Girişimciler Konferansı yapılacak.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 5 Eylül'de Forum'un açılışında konuşma yapacak. Foruma Afrika ülkelerinin liderleri ve temsilcilerinin yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres konuk olacak.

FOCAC, ilk kez 2000 yılında Pekin'de düzenlenen zirve ile başlamıştı. O yıldan bu yana her 3 yılda bir düzenlenen forumlar sırasıyla Pekin'de ve Afrika ülkelerinin başkentlerinde gerçekleştiriliyor.

Forum, 2018'den bu yana ilk kez yüz yüze yapılacak

2021'de Senegal'in başkenti Dakar'da düzenlenen 8. Forum, Kovid-19 nedeniyle çevrim içi gerçekleştirilmişti. 9. Forum, 2018'den bu yana yüz yüze yapılan ilk toplantı olacak.

Çin ile Afrika ülkeleri arasında çok taralı işbirliği mekanizması olan FOCAC, Çin'in Kuşak ve Yol Projesi kapsamında bir işbirliği ve koordinasyon platformu olarak da görülüyor.

Forumların gündemi Çin'in stratejik tercihlerine göre belirlediği gündem doğrultusunda şekilleniyor. Zirvelerde 3 yıllık eylem planlarının yanı sıra Çin'in mali yardım taahhütleri ve yatırım projeleri karara bağlanıyor.

Çin, son yıllarda Afrika'ya yönelik kredi ve borç destekleri, altyapı ve yeraltı kaynaklarına yatırımlarıyla bölgedeki etkisini artırıyor. Pekin yönetimi yeni dönemde "Afrika'nın modernleşmesini" destekleyecek çok boyutlu işbirliği programlarıyla kıtadaki varlığını ve Afrika ülkeleriyle ilişkilerini derinleştirmeyi hedefliyor.

AfB üyesi Esvatini, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan ile diplomatik ilişkisi olduğu için forumda yer almıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çin-Afrika İşbirliği Forumu'nun 9. zirvesi Pekin'de düzenlenecek - Son Dakika

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