Çin-Almanya Ekonomik Forumu Stuttgart'ta Toplandı - Son Dakika
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Çin-Almanya Ekonomik Forumu Stuttgart'ta Toplandı

Çin ve Almanya'dan 200 temsilci, işbirliğini artırmak için Stuttgart'ta bir araya geldi.

26.02.2025 17:07
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STUTTGART, 26 Şubat (Xinhua) -- Çin ve Almanya'daki iş dernekleri ve işletmelerden gelen yaklaşık 200 temsilci, Almanya'nın Stuttgart kentinde düzenlenen Çin-Almanya Ekonomik ve Ticari İşbirliği Forumu'nda iki ülke arasındaki işbirliğini artırmanın yollarını görüştü.

Forum pazartesi günü Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi tarafından "Küresel Tedarik Zincirinin Yeniden Yapılandırılması Çerçevesinde Çin-Almanya Ekonomik ve Ticari İşbirliği için Yeni Fırsatlar" temasıyla düzenlendi.

Konseyin başkanı olan Ren Hongbin, Çin heyetin Almanya ziyaretinin beş ay öncesinden ayarlandığını belirterek, iki ülke liderlerinin vardığı uzlaşıyı hayata geçirmenin ve iki ülkenin iş çevreleri arasındaki tatbiki işbirliğini derinleştirmenin amaçlandığını söyledi.

Ren, konseyin ticari işbirliğinin potansiyelinden yararlanmak ve otomobil ve tarım makineleri gibi yüksek kaliteli Alman ürünlerinin Çin pazarına girmesine yönelik fırsatlar sunmaya ve sanayi ve tedarik zincirlerinde işbirliğini güçlendirmeye devam etmek üzere Alman ortaklarla el ele vermeye istekli olduğunu belirtti.

Konseyin ikili yatırımların gelişimini teşvik etmeyi, ticari işbirliği için iyi bir ortam yaratmayı ve daha yetkin Çinli şirketleri Almanya'da yatırım yapmaya teşvik etmeyi amaçladığını belirten Ren, bunun üst düzey Çin-Almanya ekonomik ve ticari işbirliğinde yeni bir sayfa açacağını ifade etti.

Baden-Wuerttemberg Ekonomi Bakanlığı Strateji, Ticaret Hukuku, Dış Ticaret ve Avrupa Direktörü Johannes Jung ise ekonomide küreselleşme trendinin ticari korumacılığın yükselişine rağmen süreceğini kaydederek tüm tarafların güvene dayalı uluslararası işbirliğini güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Stuttgart, Almanya, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin-Almanya Ekonomik Forumu Stuttgart'ta Toplandı - Son Dakika

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