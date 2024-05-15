Çin-Almanya İşbirliği Bölgesi 40 Milyar Yuanlık Endüstriyel Ölçeğe Ulaştı - Son Dakika
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Çin-Almanya İşbirliği Bölgesi 40 Milyar Yuanlık Endüstriyel Ölçeğe Ulaştı

Çin-Almanya İşbirliği Bölgesi 40 Milyar Yuanlık Endüstriyel Ölçeğe Ulaştı

Beijing'deki Çin-Almanya ekonomik ve teknolojik işbirliği tanıtım bölgesi, 100'ü aşkın Alman işletmeyi kendine çekerek 40 milyar yuanlık (yaklaşık 5,53 milyar ABD doları) bir yıllık endüstriyel ölçeğine ulaştı. Çinli-Alman (Avrupalı) gizli şampiyonlar ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) inovasyon kümeleri arasındaki işbirliğine dayalı kalkınma trendine tanıklık eden 2024 Çin-Almanya (Çin-Avrupa) Gizli Şampiyonlar Forumu Salı günü Beijing'de sona erdi.

15.05.2024 14:42
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BEİJİNG, 15 Mayıs (Xinhua) -- Beijing'deki Çin-Almanya ekonomik ve teknolojik işbirliği tanıtım bölgesi, 100'ü aşkın Alman işletmeyi kendine çekerek 40 milyar yuanlık (yaklaşık 5,53 milyar ABD doları) bir yıllık endüstriyel ölçeğine ulaştı.

Çinli-Alman (Avrupalı) gizli şampiyonlar ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) inovasyon kümeleri arasındaki işbirliğine dayalı kalkınma trendine tanıklık eden 2024 Çin-Almanya (Çin-Avrupa) Gizli Şampiyonlar Forumu Salı günü Beijing'de sona erdi.

Gizli şampiyonlar terimi, kendi niş piyasalarındaki pazar payları bakımından küresel lider konumunda bulunan, son derece başarılı ancak az tanınan KOBİ'ler için kullanılıyor. Almanya'da an itibarıyla yaklaşık 500 gizli şampiyon bulunuyor.

Forum katılımcıları, Çin-Almanya ekonomik ve teknolojik işbirliğini küresel işbirliği için bir model olarak gördüklerini kaydetti. Çin'de Beijing, Taicang, Qingdao, Wuhan ve Hefei gibi bölgelerde yer alan Çinli-Alman sanayi parklarının temsilcileri, etkinlik sırasında farklı bölge ve sektörlerdeki işbirliği ekosistemlerini entegre etmeyi amaçlayan bir inisiyatif imzaladı.

Toplam 5 milyar euro (yaklaşık 5,4 milyar ABD doları) tutarında yatırım yapılan Beijing Çin-Almanya ekonomik ve teknolojik işbirliği tanıtım bölgesi, Beijing'de Çin-Almanya işbirliğine açılan kritik bir kapı olarak görülüyor.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin-Almanya İşbirliği Bölgesi 40 Milyar Yuanlık Endüstriyel Ölçeğe Ulaştı - Son Dakika
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