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Çin, Ar-Ge personeli sayısı bakımından dünya lideri - Son Dakika
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Çin, Ar-Ge personeli sayısı bakımından dünya lideri

Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan bir rapora göre, Çin, tam zamanlı eşdeğer Ar-Ge personeli sayısı bakımından dünya genelinde ilk sırada yer alıyor. 2012 yılında 3,247 milyon olan Ar-Ge personeli sayısı, 2022 yılında 6,354 milyona yükseldi. Çin, bilim-teknoloji yeteneklerini genişletmeye ve uluslararası akademik etkisini artırmaya devam ediyor.

Çin, Ar-Ge personeli sayısı bakımından dünya lideri
16.12.2023 - 12:11,
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BEİJİNG, 16 Aralık (Xinhua) -- Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı Çin'in tam zamanlı eşdeğer araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) personeli sayısı bakımından dünya genelinde ilk sırada yer aldığını belirten bir rapor yayımladı.

Cuma günü yayımlanan ve bilim-teknoloji insan gücü girdisini ölçen önemli bir gösterge olan rapora göre, Çin'de 2012 yılında 3,247 milyon olan tam zamanlı eşdeğer Ar-Ge personeli sayısı 2022 yılında 6,354 milyona yükseldi.

Son yıllarda Çin, bilim-teknoloji yetenek havuzunun ölçeğini genişletirken bilim-teknoloji yetenek ekibinin yapısını optimize etmeye odaklanıyor.

Raporda, Çin'in en iyi bilim-teknoloji yeteneklerinin uluslararası akademik etkisinin artmaya devam ettiği belirtildi. Küresel çapta en çok atıf alan araştırmacılar listesine eklenen Çinli bilim insanlarının sayısı 2014'te 111 iken 2022'de 1.169'a yükselerek küresel çapta ikinci sıraya yerleşti.

Daha fazla seçkin genç yetenek, önemli ulusal bilim-teknoloji görevlerinde başı çekiyor. Raporda, ulusal çapta önemli Ar-Ge programlarına katılan araştırmacıların yüzde 80'inden fazlasının 45 yaşın altında olduğu belirtildi.

Her iki yılda bir yayımlanan rapor, ülkenin bilim-teknoloji yeteneklerindeki son gelişmeleri özetliyor.

Kaynak: Xinhua
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