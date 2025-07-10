Çin, ASEAN Ülkeleri için Güvenilir Ortak Olacak

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ülkesinin, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üyeleri için zorluklarla başa çıkabilme konusunda "güvenilir bir ortak" olduğunu söyledi.

Xinhua ajansının haberine göre, Vang, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında açıklamalarda bulundu.

Çin ve ASEAN'ın benzer kalkınma konseptleri, ortak talep ve çıkarları paylaştığını vurgulayan Vang, ülkesinin ASEAN üye ülkeleri için zorluklarla başa çıkabilmede "güvenilir bir ortak" olduğunu kaydetti.

Vang, "Asya'nın modernleşme sürecini teşvik etmek için birbirimizi desteklemeli ve başarıya ulaştırmalıyız." ifadesini kullandı.

Kıyıdaş ülkelerle egemenlik ihtilafına konu olan Güney Çin Denizi'nin "büyük güçlerin oyun alanı" olmadığını ve bölge ülkeleri için "ortak bir ev" olduğunu belirten Vang, ASEAN ülkeleriyle seyrüsefer güvenliği ve deniz hukuku uygulamaları gibi alanlarda işbirliğini genişletmeye istekli olduklarını söyledi.

Vang, bölgedeki anlaşmazlıkların diyalog ve istişare yoluyla çözülmesinin önemine işaret etti ve Çin'in "Güneydoğu Asya Nükleer Silahlardan Arındırılmış Bölge Anlaşması"nın (SEANWFZ) imzalanmasına öncülük etmeye hazır olduğunu yineledi.

Katılımcı ülkelerden ASEAN ülkeleriyle birlikte çalışma vurgusu

Öte yandan, katılımcı ülkeler de ASEAN işbirliğinin önemini vurgulayarak, bu kapsamda beraber çalışmaya istekli olduklarını bildirdi.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, X hesabından yaptığı paylaşımda, "ASEAN, Avustralya için önemli, çünkü güvenliğimiz ve refahımız bu bölgeyle bağlantılı." ifadesini kullandı.

Kyodo ajansına göre ise Japonya Dışişleri Bakanı Ivaya Takeşi, "özgür, adil ve açık" bir uluslararası ekonomik düzen çağrısı yaptı.

Ivaya, ASEAN'ın "küresel büyümenin merkezinde yer aldığını" ve Japonya'nın bölgesel işbirliğini güçlendirmeye istekli olduğunu kaydetti.