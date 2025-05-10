Çin Askeri Geçit Töreninde

MOSKOVA, 10 Mayıs (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Şeref Kıtası, cuma günü Rusya'nın başkenti Moskova'da Sovyetler Birliği'nin Büyük Vatanseverlik Savaşı zaferinin 80. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen askeri geçit törenine katıldı.
Geçit törenine katılmak üzere aralarında Çin'in de bulunduğu 10'un üzerinde ülkenin silahlı kuvvetler birlikleri Rusya'ya davet edilmişti.
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