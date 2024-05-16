Çin, Avrupa'dan daha fazla tarım ürünü ithalatına izin verdi

Güncel

BEİJİNG, 16 Mayıs (Xinhua) -- Avrupa'dan daha fazla türde tarım ürününün Çin pazarına girmesine ruhsat verildi.

Çin Gümrük Genel İdaresi, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ülkenin karantina ve sağlık şartlarını karşılamaları koşuluyla Hollanda'dan domuz eti, Sırbistan'dan kuru erik ve taze yaban mersini ile Macaristan'dan taze kirazın Çin'e ihraç edilmesine izin verildiğini belirtti.

Tarım ve gıda ürünleri, Çin-Avrupa ekonomik ve ticari işbirliğinin önemli bir alanı haline geldi.

Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi'nin kısa süre önce yayımladığı bir rapora göre, Çin ve Avrupa Birliği (AB) 2023 yılında birbirlerinin ikinci en büyük ticaret ortağı oldu.

Rapora göre, Çin geçen yıl AB'nin mal ithalatında en büyük ortağı ve AB'nin üçüncü en büyük ihracat pazarı olurken, AB ise Çin'in ikinci en büyük ithalat kaynağı ve ikinci en büyük ihracat pazarı oldu.