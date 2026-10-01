Çin-Avrupa ortak uydusu SMILE, kuzey ışığı panoraması dahil ilk verilerini yayımladı - Son Dakika
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Çin-Avrupa ortak uydusu SMILE, kuzey ışığı panoraması dahil ilk verilerini yayımladı

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Çin-Avrupa ortak uydusu SMILE, kuzey ışığı panoraması dahil ilk verilerini yayımladı
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Çin ve Avrupa'nın ortak uydusu SMILE, ilk bilimsel görüntü ve verilerini yayımladı. İlk görüntüler arasında kuzey ışığı panoraması ile 160.000 ışık yılı uzaklıktaki patlamış yıldız kalıntısı yer aldı; veriler uzay hava olaylarının incelenmesine imkan sağlayacak.

BEİJİNG, 1 Ekim (Xinhua) -- Çin Bilimler Akademisi ile Avrupa Uzay Ajansı'nın ortak projesi olan Güneş Rüzgarı Manyetosfer İyonosfer Bağlantısı Kaşifi (SMILE), düzenli bilimsel faaliyetlerine başlayarak ilk bilimsel görüntü ve verilerini çarşamba günü yayımladı.

İlk görüntüler arasında, kuzey ışıklarının ince yapısını uzun süre boyunca gösteren ilk kesintisiz panoramik görüntü ile yaklaşık 160.000 ışık yılı uzaklıkta patlamış bir yıldızın parıldayan kalıntıları da bulunuyor. Uydu ayrıca Dünya'nın çok yüksek yörüngesindeki manyetik alanlar ve iyonlara ilişkin ilk yüksek çözünürlüklü ölçümleri gerçekleştirdi.

Bilim insanları, ilk verilerin oldukça umut verici olduğunu belirtiyor. Veriler, araştırmacıların Güneş'teki faaliyetlerin Dünya çevresindeki uzay ortamını nasıl etkilediğini daha iyi anlamalarına yardımcı olacak.

19 Mayıs'ta Fransız Guyanası'ndan fırlatılan SMILE, yaklaşık bir ay süren ayarlamaların ardından, 20 Haziran'da çalışacağı yörüngeye girdi. Tüm cihazların devreye alınıp normal şekilde çalışmaya başlamasının ardından kalibrasyon işlemi tamamlandı ve SMILE geçerli verileri toplamaya başladı.

Çin ve Avrupa'nın ilk kapsamlı ortak uzay bilimi keşif projesi olan SMILE, güneş rüzgarı ile Dünya'nın manyetosferi arasındaki etkileşimin gizemlerini ortaya çıkarmayı amaçlıyor.

Uydunun taşıdığı bilimsel cihazlar, manyetosferdeki değişimlerin küresel ölçekte eşzamanlı olarak görüntülenmesine olanak tanırken, güneş rüzgarı koşullarının da uydunun bulunduğu noktada doğrudan ölçülmesini sağlıyor. Bu sayede bilim insanları, manyetik fırtınalar ve alt fırtınalar gibi uzay hava olaylarını incelemek için daha önce benzeri olmayan bir imkana kavuşuyor.

Kaynak: Xinhua
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