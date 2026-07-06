Çin-Avrupa Ticaretinde Karşılıklı Fayda - Son Dakika
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Çin-Avrupa Ticaretinde Karşılıklı Fayda

06.07.2026 15:15
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Çin Dışişleri, Avrupa'da Çin ürünlerine olan talebin doğal olduğunu vurguladı.

BEİJİNG, 6 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ihtiyaçları karşılayan kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlerin ilgi görmesinin doğal olduğunu belirterek, Çin ile Avrupa arasındaki ticari ilişkilerin yapısının, pazar talebinin ve karşılıklı tamamlayıcı avantajların şekillendirdiği doğal bir sonuç olduğunu söyledi.

Medyada, sıcak hava koşullarına karşı serinleme amacıyla kullanılan Çin yapımı klima, vantilatör ve çok işlevli güneş şemsiyeleri gibi ürünlerin, Avrupa'da büyük rağbet gördüğüne dair haberler yer almıştı.

Mao pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, gerçeklerin, Çin ile Avrupa arasındaki ticarette tüketicilerin fayda sağladığını, tedarikçilerin ise kar elde ettiğini ortaya koyduğunu belirtti. Alışverişte zorlamaya yer olmadığını vurgulayan Mao, tersine bunun iki tarafa da fayda sağlayan karşılıklı bir süreç olması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin-Avrupa Ticaretinde Karşılıklı Fayda - Son Dakika

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