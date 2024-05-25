Çin-Avrupa Yük Treni Seferleri 90.000\'i Aştı

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Xİ'AN, 25 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'dan Cumartesi sabahı Polonya'nın Malaszewicze kentine doğru çeşitli mallarla dolu bir trenin yola çıkmasıyla, Çin-Avrupa yük treni seferlerinin toplam sayısı 90.000'i aştı. Bu sayı önemli bir dönüm noktası anlamına geliyor.

Çin Devlet Demiryolları Grubu Şirketi'ne göre, Çin-Avrupa yük trenleri bugüne kadar 380 milyar ABD doları değerinde 8,7 milyondan fazla TEU (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) konteyner mal taşıdı.

2016'dan 2023'e kadar Çin-Avrupa yük treni seferlerinin sayısı yılda 1.702'den 17.000'in üzerine çıktı. 2016 yılında bu hizmetle taşınan malların değeri 8 milyar ABD doları iken 2023'te 56,7 milyar ABD dolarına fırladı.

Çin-Avrupa yük trenleri aracılığıyla taşınan ürünlerin türleri başlangıçta dizüstü bilgisayarlar ve yazıcılar gibi bilişim teknolojisi ürünlerinden giyim ve ayakkabı, otomobil ve parçaları, günlük ihtiyaçlar, gıda, kereste, mobilya, kimyasallar ve makineler gibi 50.000'i aşkın farklı türe kadar genişledi.

Çin Devlet Demiryolları Grubu Şirketi'nin açıklamasında, 2023 yılından bu yana artan sayıda Çin yapımı "teknoloji yoğun yeşil üçlü" ürünlerinin (lityum-iyon piller, fotovoltaik ürünler ve yeni enerjili araçlar) Çin-Avrupa yük trenleri aracılığıyla taşındığı ve bunun da güçlü pazar talebini yansıttığı belirtildi.

Açıklamada, Çin-Avrupa yük trenlerinin şu ana kadar 25 Avrupa ülkesinde 223, 11 Asya ülkesinde ise 100'den fazla şehre ulaştığı ve hizmet ağının neredeyse tüm Avrasya kıtasını kapsadığı ifade edildi.