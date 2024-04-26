Çin, Avustralya'nın askeri gücünü artırmasına karşı

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BEİJİNG, 26 Nisan (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, Avustralya'nın askeri gücünü artırmak için sözde "Çin tehdidini" bahane olarak kullanmasına kesinlikle karşı olduklarını belirtti.

Wu, Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, Avustralya'nın kısa süre önce yayımladığı ulusal savunma strateji belgesi ve Avustralya savunma bakanının Çin'in "zorlayıcı taktikler" uyguladığı yönündeki iddialarına ilişkin soru üzerine söz konusu açıklamayı yaptı.

Çin'in birlik ve kalkınma doğrultusunda bir Asya-Pasifik ailesi kurmak için ilgili tüm taraflarla birlikte çalışmaya istekli olduğunu belirten Wu, sıfır toplamlı oyunlara ve her türlü blok cepheleşmesine kesinlikle karşı olduklarını kaydetti.

Çin-Avustralya ilişkilerinde yeni bir başlangıcın söz konusu olduğunu ifade eden Wu, Avustralya'dan Çin'in kalkınmasını ve stratejik niyetlerini doğru şekilde değerlendirmesini, Soğuk Savaş zihniyetini terk etmesini ve bölgesel barış ve istikrara daha fazla katkıda bulunmasını beklediklerini söyledi.