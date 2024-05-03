Çin Ay'ın karanlık yüzüne uzay aracı gönderdi - Son Dakika
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Çin Ay'ın karanlık yüzüne uzay aracı gönderdi

Çin, Ay'ın karanlık yüzünden örnek toplamak üzere Chang'e-6 keşif aracını uzaya gönderdi. Uzay aracının Ay'a iniş yapması ve kaya ve toprak örnekleri toplaması bekleniyor. Bu örneklerin bilim uzmanlarına yardımcı olması ve Çin'in ay hedeflerini ilerletmesi planlanıyor.

03.05.2024 18:55
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- Çin Ay'ın karanlık yüzüne uzay aracı gönderdi

PEKİN - Çin, Ay'ın karanlık yüzünden örnek toplamak üzere Chang'e-6 keşif aracını uzaya gönderdi.

Çin, uzayda keşif çalışmalarına devam ediyor. Chang'e-6 uzay aracı Uzun Yürüyüş-5 roketi ile yerel saatle 17.27'de Hainan eyaletindeki Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderildi. Uzay aracının roketten ayrıldıktan sonra ayın yörüngesine ulaşmasının 4-5 gün sürmesi, Haziran başında ise yüzeye iniş yapması bekleniyor. Toplam 53 gün sürecek misyon çerçevesinde uzay aracının tarihte ilk kez Ay'ın bilinmeyen karanlık yüzünden kaya ve toprak örnekleri toplaması ve dünyaya geri getirmesi planlanıyor. Uzay aracının Ay'a iniş yaptıktan sonra 2 gün boyunca 2 kilogram numune toplaması bekleniyor.

Chang'e-6 aracının toplayacağı örneklerin bilim uzmanlarının Ay ve Güneş sisteminin evrimini yeniden incelemesine yardımcı olacağı ve Çin'in ay hedeflerini ilerletmek için önemli veriler sağlayacağı düşünülüyor.

Çin, 2019'da Chang'e-4 misyonu çerçevesinde ayın karanlık yüzüne inen ilk ve tek ülke olmuştu.

Kaynak: İHA

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