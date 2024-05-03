Çin, Ay'ın uzak tarafından örnekler toplamak için Chang'e-6 uzay aracını fırlattı

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WENCHANG, 3 Mayıs (Xinhua) -- Çin, Ay'ın bilinmeyen uzak tarafından örnekler toplayıp Dünya'ya getirmek üzere Chang'e-6 uzay aracını fırlattı. Bu görev, insanlığın Ay keşfi tarihinde kendi türünde bir ilki temsil ediyor.

Chang'e-6 uzay aracını taşıyan Uzun Yürüyüş-5 roketi, Çin'in güneyindeki Hainan ada eyaleti kıyılarında bulunan Wenchang Uzay Fırlatma Merkezi'nden Cuma günü Beijing saatiyle 17.27'de fırlatıldı.

Çin Ulusal Uzay İdaresi'nin (CNSA) verdiği bilgilere göre, Chang'e-6 uzay aracı kalkıştan yaklaşık 37 dakika sonra roketten ayrılarak planlanan Dünya-Ay aktarım yörüngesine girdi. Yörüngenin en yakın noktası 200 kilometre, en uzak noktası ise yaklaşık 380.000 kilometre irtifada bulunuyor.

CNSA, Chang'e-6 uzay aracının tam bir başarıyla fırlatıldığını duyurdu.

Çin Mühendislik Akademisi'nde akademisyen ve Çin'in Ay keşif programının baş tasarımcısı olan Wu Weiren, "Ay'ın uzak tarafından örnek toplayıp getirmek daha önce eşi benzeri görülmemiş bir başarı. Şu anda Ay'ın uzak tarafı hakkında çok az şey biliyoruz. Chang'e-6 görevi, hedefini gerçekleştirebilirse bilim insanlarına Ay'ın uzak tarafının ortamı ve malzeme bileşimini anlamaları için ilk kez doğrudan kanıt sunmuş olacak. Bunun önemi büyük" dedi.

Ay'ın Dünya çevresindeki dönüş döngüsüyle kendi çevresindeki dönüş döngüsü aynı olduğu için her zaman aynı yüzü Dünya'ya bakıyor. Çoğu kısmı Dünya'dan görülemeyen diğer yüzü ise Ay'ın uzak tarafı ya da "karanlık tarafı" olarak adlandırılıyor. Bu terim, gözle görülebilen karanlığı değil, Ay'ın büyük oranda keşfedilmemiş arazilerini örten gizemi ifade ediyor.

Uzaktan algılama görüntülerinde Ay'ın iki tarafının son derece farklı olduğu görülüyor. Yakın taraf nispeten daha düzken uzak taraf farklı büyüklükte çarpma kraterleriyle dolu ve yakın tarafa kıyasla çok daha az sayıda Ay denizi barındırıyor. Bilim insanları, Ay'ın uzak tarafındaki yer kabuğunun, yakın taraftakine göre çok daha kalın olduğu sonucuna vardı. Ancak bunun nedeni halen gizemini koruyor.

Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Ulusal Astronomik Gözlemevi'nde çalışan bilim insanı Zeng Xingguo, "Ay'ın iki tarafının niteliklerini ve farklarını daha iyi anlayabilmemiz ve Ay'ın gizemlerini ortaya çıkarabilmemiz için Ay'ın uzak tarafından gelecek ilk elden ve doğrudan örnekler kritik önem taşıyor" dedi.

Chang'e-6 görevinin baş tasarımcı yardımcısı Wang Qiong, "Görev baştan sona pek çok zorlukla örülü. Her aşama birbiriyle bağlantılı ve sinir bozucu" ifadesini kullandı.

Çin Uzay Bilimleri ve Teknoloji Şirketi'nde uzay uzmanı olan Deng Xiangjin, "Chang'e-6'nın hangi miktarda örnek toplayabileceği belirsiz ve an itibarıyla doğru tahmin edilemez. Hedefimiz 2 kilogram örnek toplamak" dedi.