Çin-BAE İlişkileri 40 Yaşında

Güncel

BEİJİNG, 1 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid El Nahyan, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 40. yıldönümü vesilesiyle birbirlerine kutlama mesajı gönderdi.

Xi, Cuma günü gönderdiği mesajında Çin ve BAE'nin birbirlerine güvenen iki iyi dost ve kazan-kazan işbirliği yapan iki iyi ortak olduğunu söyledi.

Diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana geçen 40 yıllık sürede Çin-BAE ilişkilerinin sağlam ve istikrarlı gelişme kaydettiğini belirten Xi, bu süreçte karşılıklı siyasi güvenin güçlendiğinin ve kalkınma stratejilerinin sinerjisinin derinleştiğinin altını çizerek, çeşitli alanlarda verimli tatbiki işbirliği ve yakın halklar arası ve kültürel etkileşimin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meselelerde sağlam iletişim ve koordinasyon sağlandığını vurguladı.

Xi, Muhammed'in Mayıs ayında Çin'e yaptığı resmi ziyaret sırasında, Çin-BAE ilişkilerinin bir sonraki aşamada geliştirilmesine yönelik yol haritasının belirlenmesi konusunda önemli mutabakatlara vardıklarını hatırlattı.

Çin-BAE ilişkilerinin geliştirilmesine büyük önem verdiğini belirten Xi, diplomatik ilişkilerin 40. yıldönümünü Çin-BAE kapsamlı stratejik ortaklığını daha yüksek seviyeye taşımak için yeni bir başlangıç noktası olarak değerlendirmek üzere Muhammed ile çalışmaya hazır olduğunu ifade etti. Xi böylece iki halka daha çok fayda sağlanırken bölgesel ve dünya barışı ile istikrarına daha fazla katkıda bulunulacağını belirtti.