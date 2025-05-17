Çin Bankacılık ve Sigorta Sektörü Büyüyor

BEİJİNG, 17 Mayıs (Xinhua) -- Çinli banka ve sigorta şirketleri bu yılın ilk çeyreğinde istikrarlı varlık artışı kaydetti.

Ulusal Finansal Düzenleme İdaresi'nin cuma günü açıkladığı verilere göre ülkedeki bankacılık kurumlarının yerli para birimi ve döviz cinsinden varlıkları mart ayı sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,7 artarak 458,3 trilyon yuana (yaklaşık 63,71 trilyon ABD doları) ulaştı.

Sigorta kurumlarının toplam varlıkları da yıl başından mart sonuna kadar yüzde 5,4 artışla 37,8 trilyon yuan oldu.

Ticari bankalar, ocak-mart döneminde 656,8 milyar yuan net kar elde etti. Bankaların takipteki kredi oranı ise mart ayı sonunda yüzde 1,51 olarak belirlendi. Bu oran yılın başında yüzde 1,5 olarak kaydedilmişti.

Sigorta alanında Çin'deki sigorta şirketlerinin asli prim gelirleri ilk çeyrekte 2,2 trilyon yuan, tazminat ve ödeme giderleri ise 827,4 milyar yuan olarak gerçekleşti.