Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, ABD-Çin İş Konseyi Heyetiyle Görüştü - Son Dakika
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Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, ABD-Çin İş Konseyi Heyetiyle Görüştü

Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, ABD-Çin İş Konseyi (USCBC) Yönetim Kurulu Başkanı Raj Subramaniam başkanlığındaki bir heyetle Beijing'de bir araya geldi. He, görüşmede heyete ÇKP 20. Merkez Komitesi'nin üçüncü genel oturumu, Çin'in ekonomik durumu ve dışa açılma süreci hakkında bilgi verdi. Konseyden nüfuzunu tam olarak ortaya koymasını isteyen He, ABD şirketlerini Çin'in reform ve modernizasyon sürecine aktif olarak katılmaya teşvik etti.

22.07.2024 18:25
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BEİJİNG, 22 Temmuz (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, ABD-Çin İş Konseyi (USCBC) Yönetim Kurulu Başkanı Raj Subramaniam başkanlığındaki bir heyetle Beijing'de bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan He, Pazartesi günü gerçekleşen görüşmede heyete ÇKP 20. Merkez Komitesi'nin üçüncü genel oturumu, Çin'in ekonomik durumu ve dışa açılma süreci hakkında bilgi verdi.

Konseyden nüfuzunu tam olarak ortaya koymasını isteyen He, konseyin karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini derinleştirmek ve kazan-kazan yoluyla kalkınmayı sağlamak üzere ABD şirketlerini, Çin'in kapsamlı reformunun geliştirilmesi ve modernizasyonuna aktif olarak katılarak fırsatları değerlendirmeye teşvik etmesini beklediklerini söyledi.

Konuk heyet üyeleri ise ABD-Çin İş Konseyi'nin, ABD-Çin ekonomik ve ticari ilişkilerinin gelişimi için olumlu bir rol oynamaya devam etmeye ve yeni ve daha büyük katkılar sağlamaya istekli olduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, ABD-Çin İş Konseyi Heyetiyle Görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, ABD-Çin İş Konseyi Heyetiyle Görüştü - Son Dakika
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