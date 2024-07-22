Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, ABD-Çin İş Konseyi Heyetiyle Görüştü

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BEİJİNG, 22 Temmuz (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, ABD-Çin İş Konseyi (USCBC) Yönetim Kurulu Başkanı Raj Subramaniam başkanlığındaki bir heyetle Beijing'de bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan He, Pazartesi günü gerçekleşen görüşmede heyete ÇKP 20. Merkez Komitesi'nin üçüncü genel oturumu, Çin'in ekonomik durumu ve dışa açılma süreci hakkında bilgi verdi.

Konseyden nüfuzunu tam olarak ortaya koymasını isteyen He, konseyin karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini derinleştirmek ve kazan-kazan yoluyla kalkınmayı sağlamak üzere ABD şirketlerini, Çin'in kapsamlı reformunun geliştirilmesi ve modernizasyonuna aktif olarak katılarak fırsatları değerlendirmeye teşvik etmesini beklediklerini söyledi.

Konuk heyet üyeleri ise ABD-Çin İş Konseyi'nin, ABD-Çin ekonomik ve ticari ilişkilerinin gelişimi için olumlu bir rol oynamaya devam etmeye ve yeni ve daha büyük katkılar sağlamaya istekli olduğunu belirtti.