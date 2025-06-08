BEİJİNG, 8 Haziran (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi He Lifeng, İngiltere hükümetinin daveti üzerine 8-13 Haziran tarihleri arasında İngiltere'ye ziyaret gerçekleştirecek.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü cumartesi günü yaptığı açıklamada, He'nin İngiltere'de bulunduğu süre boyunca ABD tarafıyla Çin-ABD ekonomi ve ticaret danışma mekanizmasının ilk toplantısını gerçekleştireceğini söyledi.
Son Dakika › Güncel › Çin Başbakan Yardımcısı İngiltere'ye Ziyaret Gerçekleştirecek - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?