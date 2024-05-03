Çin Başbakan Yardımcısı Meizhou-Dabu otoyolunda çökme bölgesine gitti

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GUANGZHOU, 3 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Meizhou kentinde yer alan Meizhou-Dabu otoyolunda çökmenin meydana geldiği bölgeye yürüyen Çin Başbakan Yardımcısı ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi Zhang Guoqing, 2 Mayıs 2024.

Zhang, Guangdong eyaletindeki otoyolun bir bölümünün Çarşamba günü erken saatlerde çökmesinin ardından, kurtarma ve yardım çalışmalarının yürütülmesi için hiçbir çabadan kaçınılmaması gerektiğini vurguladı.

Zhang, ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping'in talimatları ve Başbakan Li Qiang'ın talebi doğrultusunda, kurtarma ve afet yardım çalışmalarına kılavuzluk etmek üzere ilgili birimlerden sorumlu yetkililerle olay yerine gitti. (Fotoğraf: Ju Peng/Xinhua)